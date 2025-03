Editoria de Esportes de ZH elege a seleção do Gauchão 2025

O Gauchão chegou ao fim. Foram 72 jogos disputados, com 165 gols marcados . Quem ficou com o título foi o Inter . O Colorado, que superou o Grêmio na decisão, voltou a conquistar o Estadual após oito temporadas.

Para celebrar mais um Gauchão, a Editoria de Esportes de ZH elegeu, por meio de votação, o time ideal. Além disso, foram escolhidos o melhor técnico , a revelação e o craque do campeonato .

Quatro equipes estão representadas. O destaque, é claro, foi o Inter, com oito jogadores entre os 11. São eles: o goleiro Anthoni, os laterais Aguirre e Bernabei, os zagueiros Vitão e Victor Gabriel, o volante Fernando, o meia Alan Patrick e o atacante Vitinho.

O craque ( Alan Patrick ) e a revelação ( Victor Gabriel ) também são do campeão. Além deles, o melhor treinador pela votação foi Roger Machado.

O Grêmio, vice-campeão, tem um jogador na seleção do campeonato: o atacante Braithwaite. O Juventude, campeão do Interior, teve um atleta entre os 11: o volante Jadson. Enquanto o Ypiranga, que levou o Troféu Farroupilha, contou com o artilheiro Galego na seleção.