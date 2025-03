Centroavante do Ypiranga comemora artilharia do Gauchão: "Ultrapassei jogadores de nome"

Galego marcou dois gols contra o Brasil-Pel, no Bento Freitas. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Com oito gols marcados, Galego foi o artilheiro do Gauchão 2025. Depois de iniciar o campeonato no banco de reservas, o centroavante brilhou em campo e fez jus à posição, ultrapassando nomes renomados como de Braithwaite, do Grêmio, e Enner Valencia, do Inter.

O camisa 18 é o quinto jogador do Canarinho a alcançar a artilharia do Gauchão. Antes dele, Paulo Gaúcho (1994), Ailton (1995), Sandro Pires (1996) e Erick Farias (2022) haviam se consagrado com o maior número de gols de uma edição.

O feito foi muito comemorado por Galego, que deve permanecer no Ypiranga para a disputa da Série C do Brasileirão.

— A felicidade é imensa. Estou desfrutando de coisas que jamais pensei que iria desfrutar. E essa é uma delas. Estou muito honrado, porque disputei essa artilharia com jogadores de nome e graças a Deus consegui ultrapassá-los, mas também fiquei muito feliz porque consegui ajudar o Ypiranga — disse o jogador, que completou:

— Agora preciso seguir na mesma pegada, com o mesmo foco, e não deixar esse número cair. Se Deus quiser, na Série C, vou fazer muito mais.