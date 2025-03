Em 2025 já ocorreram três Gre-Nais, com dois empates e uma vitória colorada. André Ávila / Agencia RBS

Grêmio e Inter receberam um convite para uma excursão à Rússia no mês de junho. O período não terá competições por conta da paralisação do calendário nacional, em função da disputa do Mundial de Clubes organizado pela Fifa. A ideia dos envolvidos na proposta era realizar um Gre-Nal no país que sediou a Copa do Mundo de 2018.

O negócio está em discussão nos bastidores. Segundo fontes consultadas por GZH no Grêmio, a chance de aceite da oferta cresceu nos últimos dias. Além de ter toda a estrutura de treinamentos custeada, a proposta também prevê o pagamento de um valor pela ida dos clubes.

O Inter, no entanto, não deve aceitar. A justificativa da direção colorada é a de que a viagem longa atrapalharia a programação do clube em meio a um ano com Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.

O projeto apresentado a Grêmio e Inter prevê um período de cerca 10 dias para treinamentos e a realização do clássico, que seria o primeiro a ser disputado na Europa.

A paralisação do calendário do futebol para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa ocorrerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho.

Gre-Nais em 2025

Há mais dois confrontos certos neste ano, válidos pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro está previsto para o final de semana de 19 e 20 de abril, no Humaitá.

