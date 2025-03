Antes de análise de denúncia de Bolsonaro, STF vai decidir se Dino e Zanin podem julgar o ex-presidente 

Pedidos protocolados no Supremo Tribunal Federal (STF) pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro serão julgados nesta semana. Segundo O Globo , o plenário vai apreciar o pedido para que os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino não participem da análise da denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República (PGR) .

O julgamento dos recursos de Bolsonaro ocorre antes da apreciação sobre o recebimento ou não da denúncia, previsto para a próxima semana. Também vão ser analisados pedidos do ex-ministro Walter Braga Netto contra o ministro Alexandre de Moraes e do general da reserva Mario Fernandes contra Dino.

O julgamento do pedido para retirar Zanin e Dino será no plenário virtual do STF, entre quarta e quinta-feira. O julgamento foi marcado pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso, nesta segunda-feira (17), que convocou uma sessão extraordinária devido à "excepcional urgência".