Entenda a diferença entre a anistia de 1979 e a pedida por apoiadores de Jair Bolsonaro

Foto de Lula (E) em abril de 1979 e Jair Bolsonaro durante ato em Copacabana (D), no domingo (16). Arquivo pessoal / PABLO PORCIUNCULA / Reprodução / AFP

No mesmo dia em que Jair Bolsonaro (PL) participou de uma manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro, pedindo anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou nos stories do Instagram uma foto antiga do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vestindo uma camiseta com a palavra "anistia".

A imagem, capturada por Iugo Koyama em abril de 1979, mostra o então sindicalista distribuindo panfletos pró-anistia no ABC Paulista, durante a ditadura militar. A foto também foi compartilhada por apoiadores de Bolsonaro ao longo da semana que antecedeu a manifestação, que, segundo o Estadão, reuniu apenas 2% do público esperado.

A ex-primeira-dama também postou a imagem de um cartaz com a frase: "Anistiados de 1979 são os ditadores de hoje". Mas, afinal, o que foi a Anistia de 1979 e como ela se compara à anistia defendida por Bolsonaro?

O que é anistia

A anistia é um dispositivo jurídico previsto no Código Penal brasileiro que pode impedir a punição de um crime ou contravenção. É a chamada extinção de punibilidade, que "apaga" a pena e suas consequências legais.

Ela é concedida por meio de lei federal, que deve ser aprovada pela Câmara e Senado e, posteriormente, sancionada pelo presidente da República. Caso seja vetado, o Congresso ainda pode derrubar o veto em votação. Uma futura lei também deve ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A anistia difere do indulto ou da graça, também mecanismos de extinção de punibilidade, que são benefícios concedidos pelo presidente por meio de um decreto e se aplicam a um indivíduo ou grupo de pessoas. Enquanto isso, a anistia diz respeito aos fatos, ou seja, aos crimes cometidos.

Anistia de 1979

A Lei da Anistia de 1979 foi aplicada para perdoar crimes políticos cometidos entre 1961 e 1979 pela ditadura militar de maneira bilateral. Ou seja, tanto perseguidos pela ditadura, incluindo presos políticos, exilados e sindicalistas, como agentes da repressão que cometeram tortura, assassinatos e outras violações de direitos humanos foram beneficiados.

Anistia de Bolsonaro

Mais de um texto sobre a anistia aos participantes do 8 de Janeiro tramitam no Congresso. O projeto de lei 2.858/2022, de autoria do deputado federal Major Vitor Hugo (PL-GO), reuniu outros semelhantes que foram apresentados na Câmara dos Deputados. É o texto mais avançado no Legislativo hoje.

O projeto também pode beneficiar Bolsonaro, já que diz que as pessoas que participaram de eventos antes ou depois de 8 de janeiro de 2023 que tenham conexão com os atos daquele dia também são alvos da anistia.

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que deve apresentar o "PL da Anistia" como prioridade do partido na próxima reunião de líderes da Casa, prevista para quinta-feira, 20.

Na última quinta-feira (13), o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), anunciou que apresentará um pedido de urgência para a votação "para entrar na pauta na semana que vem".

O requerimento precisa, no mínimo, de votos favoráveis de 257 dos 513 deputados para ser aprovado. Caso isso ocorra, a proposta não precisa passar por comissões, e segue direto para o plenário da Casa.

Diferenças

Na Lei da Anistia de 1979, o perdão se estendeu a perseguições, cassações e crimes praticados por agentes da repressão.

Mas a Constituição Federal de 1988 prevê que nem todos os tipos de crimes podem ser anistiados. Atos como tortura, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático, não estão incluídos.

Neste sentido, juridicamente, os crimes de 8 de Janeiro não se encaixam nos critérios de anistia permitidos pela Constituição, segundo a interpretação do STF. Ataques antidemocráticos constam no artigo 5º do texto constitucional, inciso 44, como um crime inafiançável e imprescritível.

Segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, os ministros do STF interpretaram o inciso para considerar que as pessoas que estavam no 8 de Janeiro cometeram crime contra o Estado democrático de direito, e portanto, não estariam sujeitas à anistia.