Seis desembargadores disputam vaga no TRE do Rio Grande do Sul

Na Corte Eleitoral, duas das sete vagas do pleno são ocupadas por desembargadores oriundos do Tribunal de Justiça.

Seis desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) se inscreveram para concorrer à vaga de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). A relação foi divulgada nesta segunda-feira (17).