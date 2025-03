"Adolescência", da Netflix, é uma história real? Entenda a trama

A minissérie britânica Adolescência entrou no catálogo da Netflix na última quinta-feira (13) e chamou atenção pela abordagem realista e trama misteriosa.

O seriado conta a história de Jamie (Owen Cooper), um garoto de 13 anos que é preso sob suspeita de assassinato . A partir disso, é desencadeada uma investigação que envolve o pai e a psicóloga que tenta "desvendar" a mente do menino.

Com apenas quatro episódios , a trama se destaca por ser inteiramente filmada em plano-sequência, ou seja, sem cortes.

Qual é a história de "Adolescência"?

Dirigida por Philip Barantini (Boiling Point), a minissérie acompanha a jornada de Eddie (Stephen Graham), pai de Jamie, que tenta processar a acusação contra o filho enquanto a psicóloga Briony Ariston (Erin Doherty) busca compreender o que se passa na cabeça do menino.

"Adolescência" é baseada em uma história real?

Apesar do realismo da trama, Adolescência não é baseada em um caso específico . Segundo a Netflix, os personagens e os eventos retratados são fictícios, mas a inspiração veio de notícias sobre crimes cometidos por adolescentes.

O ator Stephen Graham revelou ao portal Tudum, da Netflix , que se impressionou com casos semelhantes na vida real e quis explorar as questões sociais por trás desses incidentes.

Quem está no elenco?

O elenco mescla nomes mais conhecidos e atores com menor reputação. O protagonista é Stephen Graham, conhecido pelos papéis em produções como Boiling Point e Corpos .

Além dele, a trama traz Owen Cooper, Erin Doherty (The Crown), Ashley Walters (Top Boy), Faye Marsay, Christine Tremarco e Amelie Pease.

Plano-sequência

Um dos grandes diferenciais de Adolescência é o uso do plano-sequência , técnica cinematográfica em que toda a cena é filmada sem cortes aparentes.

Onde assistir "Adolescência"?

A minissérie já está disponível no catálogo da Netflix. No total, são quatro episódios, com cerca de 40 a 60 minutos cada.