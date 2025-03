Com aval de Temer e Baleia Rossi, deputado gaúcho vai percorrer o Brasil para construir projeto do MDB para 2026

Alceu Moreira discursou no evento sob os olhares de Eduardo Braga (E) e Baleia Rossi. Luiz Cervi / Divulgação

Com a popularidade de Lula em crise e a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, o MDB está disposto a ter seu próprio candidato à Presidência da República. Para isso, o partido quer construir um projeto a partir da mobilização dos diretórios regionais em todo o país, por meio do programa "O Brasil precisa pensar o Brasil", lançado nessa quarta-feira (18) em um almoço com a presença do presidente nacional do partido, Baleia Rossi.

Tanto o encontro nesta quarta quanto o programa foram idealizados pelo deputado gaúcho Alceu Moreira, com apoio de Baleia e aval do ex-presidente Michel Temer — que estaria no almoço mas comunicou de última hora que não poderia participar. O consenso interno no partido é de que o MDB precisa consolidar um projeto de país antes de apontar nomes, mesmo que já se fale nos governadores Helder Barbalho, do Pará, e Ibaneis Rocha, do Distrito Federal.

Para elaborar o projeto, serão realizados encontros temáticos pelo país para mobilizar os diretórios e acolher sugestões, em caravanas coordenadas pelo ex-ministro Aldo Rebelo. Há promessa de colaboração de Temer, que terá seu legado defendido como "o jeito MDB de governar".

— Nosso partido tem capilaridade, excelentes quadros e cases de gestão por todas as regiões do país. Mas o mais importante neste momento é agregar a tudo isso um discurso mobilizador e um projeto de nação que levante o nível da régua, seja percebido como solução de vida para as pessoas — avalia Alceu.

Atualmente, o MDB compõe a base do governo Lula, apesar de muitos líderes e filiados se identificarem mais com a centro-direita ou terem aproximações com o ex-presidente Jair Bolsonaro — como é o caso de Alceu Moreira. Mesmo assim, há o entendimento interno de que o partido tem "maturidade para buscar consensos".

No almoço desta quarta, também participaram o senador Eduardo Braga e os ex-ministros Carlos Marun, Romero Jucá e Moreira Franco, além de outros parlamentares — entre eles o gaúcho Osmar Terra.