Processo seletivo foi anunciado no ano passado pelo governo do Estado. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Aprovados em concursos ainda vigentes para cargos necessários ao processo de reconstrução do Estado começarão a ser chamados na próxima semana para confirmar o interesse na vaga e apresentar os documentos para a nomeação. Só depois será a vez dos aprovados no processo de seleção para contratações temporárias, segundo o chefe da Casa Civil, Artur Lemos.

Os resultados do processo seletivo para contratação integrada de servidores temporários foram divulgados em edição extra do Diário Oficial do Estado na quarta-feira (19).

A lista tem cerca de 10 mil nomes, número cinco vezes maior do que as 2.052 vagas anunciadas no edital de abertura, divulgado em novembro de 2024.

O processo foi autorizado a partir da aprovação pela Assembleia Legislativa, em julho de 2024, da Lei 16.165, que trata da reestruturação das carreiras dos servidores e teve por objetivo atender às necessidades urgentes e excepcionais das secretarias e dos órgãos do governo.

Mais de 56 mil inscrições

O processo seletivo teve mais de 86 mil manifestações de interesse e 56.259 inscrições homologadas, uma proporção de 27 candidatos por vaga.

Coordenada pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, a seleção contemplou um cargo de nível médio (Agente Administrativo) e cinco de nível superior.

Serão contratados profissionais de diversas especialidades, em setores importantes para a reconstrução e a prestação de serviço à sociedade, como engenharia, arquitetura, saúde, assistência social, meteorologia e meio ambiente, abrangendo 58 especialidades.

Na publicação do DOE, apenas os resultados para os cargos de Analista Biólogo das regiões Fronteira Noroeste II, Metropolitano Delta do Jacuí, Porto Alegre e Fronteira Noroeste I, e de Assistente Social na região Produção não foram publicados, no aguardo de definições judiciais.