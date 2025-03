Momento em que Renata comemora a liderança. Reprodução / Globo

O novo reinado da casa mais vigiada do Brasil é de Renata. A vitória foi confirmada no programa ao vivo desta quinta-feira (20), após segunda etapa da prova do líder.

Na primeira fase, durante a tarde de quinta, os participantes precisaram se dividir em grupos de seis e enfrentar um circuito que demandou agilidade e estratégia.

O grupo de Vitória Strada, Vilma, Eva, Renata, Maike e João Pedro venceu a primeira etapa da prova. Vale lembrar que João Gabriel foi vetado por Guilherme, antigo líder da casa, e não participou da disputa.

João Pedro passou mal após a dinâmica da tarde. O participante precisou ser carregado pelos colegas até o confessionário. Após receber atendimento, o brother voltou para a casa.

Já a fase final, no programa ao vivo, contou com rodadas eliminatórias, em que os participantes tiveram que se posicionar em totens, identificados por letras e símbolos.

Após o início de cada rodada, quem parasse no totem pré-definido, era eliminado. As rodadas continuaram até restar um. Assim, Renata foi coroada.

Além de escolher duas pessoas para o vip, Renata vai desfrutar do apê do líder e está imune esta semana. Na sexta-feira (21), a sister vai indicar seis pessoas para o "na mira do líder".

Dinâmica da semana

Com a nova líder definida, a casa será dividida entre vip e xepa, com apenas duas pulseiras disponíveis. Conforme anunciado por Tadeu Schmidt, no entanto, a consequência do "tá com nada" só acaba no sábado (22), quando o líder e seu escolhidonpoderão desfrutar das regalias.

Na sexta-feira (21), serão definidos seis alvos para o na "mira do líder". Mas, antes, acontece o leilão do poder curinga. Quem arrematar vai salvar uma das duas pessoas indicadas por quem atender o Big Fone, que vai tocar no sábado — mesmo dia da prova do anjo.

No domingo (23) é dia de formação de paredão triplo. E, na terça-feira (25), o 12º jogador deixa a casa.

