A Sessão da Tarde desta sexta-feira (21) exibe O Falcão Manteiga de Amendoim (2019) . Com Dakota Johnson e Shia LaBeouf, a história que promete muita emoção será exibida às 15h25min , logo após a edição especial de História de Amor, na RBS TV.

Resumo de O Falcão Manteiga de Amendoim

Zak (Zack Gottsagen), um rapaz com síndrome de down, decide fugir da casa de acolhimento onde vive e aventurar-se no mundo, determinado a inscrever-se numa escola profissional de luta livre.