Juventude empata com o Criciúma em último jogo-treino antes da estreia no Brasileirão

O Juventude realizou, neste sábado (22), o último teste em preparação para o Campeonato Brasileiro. O Verdão enfrentou o Criciúma, no Estádio Alfredo Jaconi, em jogo-treino com portões fechados e ficou no empate em 2 a 2. O atacante Taliari e o zagueiro Adriano Martins marcaram para o Verdão.

O time alviverde que iniciou a atividade teve: Marcão; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson, Jean Carlos; Ênio, Batalla e Taliari. Durante o segundo tempo, entraram Mandaca no lugar de Jean Carlos, Vitor Pernambuco para a saída de Batalla, Nenê substituindo Giraldo, Garcez na vaga de Taliari e Peterson na do Ênio.

O Criciúma abriu o placar no primeiro tempo com Neto Pessoa. O Juventude empatou na segunda etapa. Mandaca sofreu pênalti e Taliari marcou. O time catarinense novamente liderou o marcador com Hudson. 2 a 1. No entanto, após cobrança de falta de Nenê, Adriano Martins marcou de cabeça: 2 a 2.

Na sexta-feira pela manhã, o técnico Fábio Matias observou os jogadores reservas em jogo-treino contra o Azuriz-PR. E o Verdão saiu de campo derrotado, de virada, por 2 a 1, no Alfredo Jaconi. A atividade também aconteceu com portões fechados.