Hip Hop na Sala realiza dois dias de atividades em Bento Gonçalves neste final de semana

É neste fíndi, te liga! Encontro dedicado à cultura hip hop festeja os quatro anos da Sala Hip Hop com shows, batalhas, cyphers e grafites, no bairro Humaitá, em Bento Gonçalves.

Para animar os competidores, nesta edição do Hip Hop na Sala haverá premiação em dinheiro para as três modalidades de batalha, sendo que o vencedor do breaking ganhará vaga e passagem para o evento Quando as Ruas Chamam, de Brasília, um dos mais relevantes do Brasil.