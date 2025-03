Grupo teatral Miseri Coloni leva ao palco uma visão crítica das conflituosas décadas de 1920 e 1930, no Rio Grande do Sul e na Itália

Na onda da celebração dos 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul , um dos mais importantes grupos de teatro do Estado entra em cena para apresentar uma visão crítica, sustentada por uma narrativa poética-documental.

O dramaturgo Jorge Rein escreveu o texto da obra, focado no contexto dos anos 1920 e 1930, em que ocorreram as comemorações do Cinquentenário da Imigração Italiana, em meio a situações de conflitos e disputas políticas entre Ximangos e Maragatos no Rio Grande do Sul e a chegada ao poder do fascismo na Itália tendo o desfecho com a Segunda Guerra Mundial.