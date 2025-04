Veja a lista de selecionados do projeto Lentes Periféricas, em que cada aluno vai receber bolsa de R$ 800 para estudar cinema

Os alunos passarão por uma residência artística com 78 horas de formação, em encontros semanais na Fluência Casa Hip Hop e nos estúdios 1Quarto, em Caxias do Sul.

Saiu a lista de selecionados do projeto Lentes Periféricas: Projetando a Cultura Local , que visa fortalecer o mercado audiovisual da Serra, oferecendo 10 vagas remuneradas para jovens de Caxias do Sul .

Também foi respeitada a distribuição geográfica: cada região periférica de Caxias do Sul (zonas Norte, Sul, Leste e Oeste) foi contemplada com pelo menos duas vagas.

Perfil dos inscritos

O edital de seleção do projeto Lentes Periféricas recebeu 43 inscrições:

Houveram ainda inscrições de todas as regiões periféricas de Caxias do Sul:

O projeto Lentes Periféricas: Projetando a Cultura Local conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital SEDAC/LPG 14/2023, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.