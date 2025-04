Clássico do terror, 'O Exorcista' será exibido na Sala Ulysses Geremia, seguido de debate

Olha só que bacana! Vai rolar nesta quarta-feira (2), às 19h, uma sessão especial de um dos marcos do cinema de horror, O Exorcista , lançado em 1973, dirigido por William Friedkin, com roteiro de William Peter Blatty, baseado no livro homônimo de sua autoria.

Waldemar Dalenogare é doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com pós-doutorado em História e Cinema pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Atualmente, atua como professor, pesquisador e crítico de cinema. Ele foi o primeiro sul-americano selecionado para integrar a Critics Choice Association e, portanto, a votar no Critics Choice Awards.