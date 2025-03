Vera Fischer volta aos palcos da Serra para apresentar a comédia "O Casal Mais Sexy da América"

Em Caxias, as sessões ocorrem nos dias 12 e 13 de abril, no Teatro Murialdo . E no dia 15 de abril será na Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves.

Ser ou não ser diva?

— Cara, eu não acho isso, não. As pessoas falam tanta coisa, falam "ela é uma deusa", "ela é um ícone", "ela é uma diva". Eu acho assim... Sou uma pessoa muito bem sucedida na minha careira, na minha vida, nas coisas que eu me propus a fazer. Eu também sou uma pessoa que trata bem as pessoas, sou generosa, sou simpática, adoro os meus fãs, falo com as pessoas. Essa junção de coisas fez com que as pessoas gostassem de mim e me dessem um título de alguma coisa. Eu fico muito lisonjeada. Acho muito chique.