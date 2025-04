Fãs de música instrumental e de compositores como Miles Davis e John Coltrane agendem-se para o show do grupo Kula Jazz

Kula Jazz é um grupo de música instrumental que reverencia ícones do jazz norte-americano como Miles Davis (ao fundo, na imagem do telão), autor do clássico disco "Kind Of Blue". Acervo pessoal / Divulgação

Te liga! Vai rolar na semana que vem o show do grupo porto-alegrense Kula Jazz em Caxias do Sul. Os caras sobem a Serra para lançar as músicas do novo disco Oxobi, disponível nas plataformas digitais e também em CD e vinil.

O show está marcado para o dia 8 de abril, às 20h, no Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura). Ingressos à venda pelo site Sympla. (veja mais abaixo)

Formado em junho de 2014, Kula Jazz é um grupo de música instrumental com foco no trabalho autoral. As referências sonoras são os principais ícones do jazz norte-americano, como Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane, Duke Ellington, Wynton Marsalis, entre outros.

Oxobi é composto por cinco faixas, sendo quatro inéditas e uma regravação (Wenonah), todas compostas por Franco Salvadoretti, flautista do grupo. Ao seu lado, a banda é formada por Ras Vicente (piano), Cleômenes Júnior (saxofone e flauta), Rodrigo Arnold (contrabaixo acústico) e Martin Estevez (bateria).

O álbum foi gravado no estúdio Transcendental Áudio, em Porto Alegre, em outubro de 2023 por Leo Bracth e Egisto Dal Santo e, produzido pela parceria dos selos independentes ENC Records e Purnada Ypranada, com o apoio cultural do projeto Pandeiro Inclusivo. O disco foi lançado no final de 2024 nos formatos vinil, CD e streaming.

