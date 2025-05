Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, morre aos 89 anos

José Alberto Mujica Cordano nasceu em 20 de maio de 1935, em Montevidéu. Sofia TORRES / AFP

O ex-presidente uruguaio José "Pepe" Mujica morreu aos 89 anos, nesta terça-feira (13). Ele estava em "fase terminal" de um câncer de esôfago e recebia cuidados paliativos para aliviar a dor.

A informação foi confirmada pelo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi:

"É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso camarada Pepe Mujica. Presidente, ativista, referência e líder. Sentiremos muito a sua falta, querido velho. Obrigado por tudo o que nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo."

Diagnóstico

Mujica foi diagnosticado com câncer em maio de 2024 e, nos últimos momentos, estava em "situação terminal". Na segunda-feira (12), a esposa de Pepe, Lucía Topolanski, disse à imprensa local que os médicos estavam fazendo todo o possível para garantir que ele viva a parte final de sua vida "da melhor maneira possível".

Entre setembro e dezembro de 2024, Mujica foi submetido a duas cirurgias para tratar o câncer de esôfago. Apesar de bem-sucedidos, os procedimentos não impediram que o tumor chegasse ao seu fígado.

Em janeiro de 2025, Mujica disse, em entrevista, que estava morrendo devido ao avanço da doença.

Trajetória política

José Alberto Mujica Cordano nasceu em 20 de maio de 1935, em Montevidéu. Seu primeiro partido político, antes dos anos 1960, foi o Nacional. Entre os anos 1960 e 1970, ele passou a integrar o grupo guerrilheiro Movimento de Liberação Nacional - Tupamaros.

Mujica ficou preso durante 14 anos em razão da sua atuação como guerrilheiro durante a ditadura uruguaia (1973-1985). Em 1985, com a anistia e a redemocratização no Uruguai, deixou a prisão.

Pepe Mujica chegou cedo para votar nas eleições de 2024. Santiago Mazzarovich / AFP

O político foi um dos fundadores da Frente Ampla, como integrante do Movimento de Participação Popular (MPP). Elegeu-se deputado em 1994 e senador em 1999. Em 2004, foi o senador mais votado.

Em 1º de março de 2005, foi designado ministro da Agricultura, no governo do socialista Tabaré Vázquez. Três anos depois, ele deixou o cargo e voltou para a sua banca no Senado.

Além disso, foi em 2005 que Mujica se casou, oficialmente, com a esposa Lucía Topolansky — também ex-guerrilheira.

Presidência do Uruguai

Ele foi presidente do Uruguai entre os anos de 2010 e 2015.

Durante seu governo, as principais mudanças foram a legalização da maconha e do aborto, além da liberação do casamento igualitário entre pessoas do mesmo sexo.

Com estilo de vida austero e direto, que lhe renderam o apelido de presidente "mais pobre" do mundo — uma afirmação que ele sempre negou —, Mujica se tornou um emblema da esquerda latino-americana e, com sua retórica anticonsumista, conquistou simpatizantes no mundo todo.

Após deixar o poder, desempenhou-se como senador até 2020 — quando renunciou.

Apoio nas eleições de 2024

Nas eleições presidenciais do Uruguai, em 2024, o ex-presidente entrou em cena para pedir votos para seu afilhado político, Yamandú Orsi, no segundo turno. O pupilo de Mujica venceu as eleições e marcou o retorno da esquerda ao poder.

Lula e Mujica

O presidente brasileiro visitou Mujica na casa do líder. Ricardo Stuckert / Presidência da República

Em dezembro de 2024, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva condecorou Mujica com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Lula estava no país vizinho para participar da 65ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul.

O brasileiro visitou Mujica na casa do líder, que chamou de “companheiro”.

— Essa medalha que eu estou entregando ao Pepe Mujica não é pelo fato de ele ter sido presidente do Uruguai. É pelo fato de ele ser quem é — disse Lula, emocionado.

O uruguaio agradeceu pelo reconhecimento e disse que não era homem de prêmio ou medalha.

O governo brasileiro publicou uma nota lamentando o falecimento, leia abaixo:

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento na data de hoje do ex-Presidente da República Oriental do Uruguai, José Alberto “Pepe” Mujica, aos 89 anos, em Montevidéu.

Grande amigo do Brasil, o ex-Presidente Mujica foi um entusiasta do MERCOSUL, da UNASUL e da CELAC, um dos principais artífices da integração da América do Sul e da América Latina e, sobretudo, um dos mais importantes humanistas de nossa época. Seu compromisso com a construção de uma ordem internacional mais justa, democrática e solidária constitui exemplo para todos e todas.

Em 5 de dezembro do ano passado, durante visita a Montevidéu, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva condecorou “Pepe” Mujica com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração oferecida pelo Brasil a cidadãos estrangeiros. Na ocasião, o Presidente da República referiu-se ao ex-Presidente Mujica como “a pessoa mais extraordinária” entre os presidentes com quem conviveu.

O legado de “Pepe” Mujica permanecerá, guiando todas e todos aqueles que genuinamente acreditam na integração de nossa região como caminho incontornável para o desenvolvimento e na nossa capacidade de construir um mundo melhor para as futuras gerações.