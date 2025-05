Virginia nega cláusula do "cachê da desgraça alheia" em contratos com bets

Virginia foi intimada a esclarecer a sua relação com casas de apostas e publicações nas redes sociais.

A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca negou nesta terça-feira (13), em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets , no Senado, que tenha recebido qualquer tipo de bônus relacionado às perdas de seus seguidores em plataformas de apostas online. O esclarecimento veio após questionamentos sobre uma suposta cláusula conhecida como "cachê da desgraça alheia".

— Eu fechei meu contrato com a Esportes da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro deles, eu receberia 30% a mais da empresa. Em momento algum, houve cláusula sobre perdas dos meus seguidores . Meu contrato não tem nada de anormal — afirmou a influenciadora.

Segundo Virginia, como a meta de lucro não foi atingida, ela recebeu apenas o valor fixo. A apresentadora afirmou que cláusulas de bonificação com base no desempenho de campanhas são padrão em seus contratos de publicidade e não exclusivas de parcerias com casas de apostas.