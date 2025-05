O músico e compositor se apresenta nesta sexta-feira (16) , a partir das 22h30min, no Paiol Espaço Nativo , em Caxias do Sul. Palco que traz a ele muitas memórias e histórias afetivas.

Ingressos antecipados para o show do Marenco a R$ 60, à venda no Galpão do Tio Ci e no Paiol. Na hora, R$ 70.