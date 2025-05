Psicóloga Arieli Groff falou sobre bebês reborn no "Timeline" nesta terça-feira.

A febre dos bebês reborn — bonecas hiper-realistas que imitam recém-nascidos — foi tema do Timeline, da rádio Gaúcha, nesta terça-feira (13). O programa recebeu a psicóloga Arieli Groff e a influenciadora e colecionadora Nane Reborns .

Vídeos com bebês reborn têm ganhado milhões de visualizações nas redes sociais. Em cenas que simulam o cotidiano materno , influenciadoras aparecem dando banho na boneca, levando-a ao médico e até pegando fila prioritária.

Tipos de usos

— Em tempos de redes sociais, onde tão facilmente a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro , isso pode ser perigoso .

Arieli explicou que é preciso diferenciar os usos lúdicos ou simbólicos dos bebês reborn — como objetos de coleção ou obras de arte — de situações em que há um rompimento com a realidade .

Por que o incômodo?

— Assim como há homens que colecionam bonequinhos ou se envolvem com videogames de maneira disfuncional, precisamos entender por que há tanto incômodo em ver mulheres colecionando bonecas. Que atravessamentos estão aí?

— O luto precisa ser um processo de ressignificação simbólica . Quando uma mulher perde um filho, por exemplo, é através do simbolismo que ela elabora essa dor. Se um bebê reborn ocupa esse lugar, pode haver risco de um luto complexo, em que ela não simboliza a perda, mas tenta substituí-la concretamente .

Entre ficção e realidade

Nane Reborns, influenciadora e colecionadora com quase 20 anos de envolvimento nesse universo, reforçou a necessidade da distinção entre ficção e realidade :

— Pode chamar de boneca, não tem problema. O bebê reborn nada mais é do que uma boneca com técnicas que fazem parecer um bebê real. Eu gravo vídeos, mas é tudo encenação. Na vida real, meus "bebês" ficam guardados no guarda-roupa. Tenho uma filha de cinco anos que exige minha atenção total.