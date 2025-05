Egui Baldasso palestra em Farroupilha dando continuidade à sua itinerância percorrendo diversas cidades do Estado

Te liga! O jornalista e escritor farroupilhense Egui Baldasso segue com sua itinerância pelo Estado. Somente em abril, esteve em Veranópolis, Cruz Alta, Ijuí e Santo Ângelo, essas três últimas pelo projeto Arte Circula RS, do Sesc RS.

A partir do tema O sonho que é só teu, Egui conduz o público a uma reflexão sobre como lidamos com nossos verdadeiros sonhos. Entre insistência, esperança e tombos pelo caminho, aborda histórias que ajudam a contar as diferentes formas de encarar os desafios do ser humano.