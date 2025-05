Grêmio empata com Godoy Cruz e fica mais longe da vaga direta nas oitavas da Sul-Americana

Mais uma vez o Grêmio repetiu o roteiro dos seus jogos em 2025. Após abrir o placar com João Pedro na Arena, o time caiu de rendimento e cedeu o empate em 1 a 1 para o Godoy Cruz. O resultado classifica o time na Copa Sul-Americana, mas complica os planos do clube na competição.

Com nove pontos, contra 11 do adversário desta terça-feira (13), será preciso torcer para que o Atlético Grau segure os argentinos na última rodada. Só assim para ter chances de terminar em primeiro na chave e garantir vaga direta às oitavas de final. Senão, deverá jogar a fase de playoffs do torneio.

Mano gostou do que viu da formação mais ofensiva do Grêmio contra o Bragantino. Tanto que o técnico repetiu a ideia da partida para enfrentar o Godoy Cruz. Arezo foi o centroavante, com Braithwaite mais recuado. O dinamarquês jogou de meia. João Pedro iniciou na lateral-direita, Monsalve pela ponta-esquerda e Ronald jogou ao lado de Dodi como dupla de volantes.

O Godoy Cruz chegou com perigo primeiro. Após cobrança de falta, Meli pegou o rebote e arriscou o chute da entrada da área. Tiago Volpi fez boa defesa para evitar o gol dos argentinos.

A sorte que fez tanta falta em vários momentos de 2025, sorriu para o Grêmio na Arena. Braithwaite fez fila nos marcadores e chutou em cima de um zagueiro. No rebote, João Pedro tentou de fora da área. Petroli errou a saída e o Grêmio abriu o placar aos 6 minutos.

O gol não tirou o ímpeto gremista. Aos 12, João Pedro lançou a bola na área. Lucas Esteves tocou para Braithwaite, que deu um chapéu no marcador, e chutou por cima do gol. Monsalve também teve chance após passe de Braithwaite, só que a finalização saiu fraca e Petroli pegou sem dificuldades.

Aos 27, Jemerson e João Pedro não conseguiram desarmar Auzmendi. O chute do centroavante do Godoy Cruz passou perto do travessão de Tiago Volpi. Só que no minuto seguinte, Andino não desperdiçou. Altamira chutou cruzado na área, o goleiro do Grêmio soltou a bola e o jovem atacante da equipe argentina bateu para o gol. Volpi chegou a tocar na bola, mas sem conseguir fazer a defesa: 1 a 1.

A resposta do Grêmio não nasceu pela falta de pontaria de Arezo. Cristian Olivera chutou e Petroli defendeu. O uruguaio roubou a bola na pequena área e tocou para o compatriota, que chutou em cima de um defensor do adversário. A bola sobrou novamente para o centroavante, que errou o gol em uma tentativa de bicicleta.

Mano ganhou um outro problema no final do primeiro tempo. João Pedro sentiu uma lesão no tornozelo esquerdo e Igor Serrote entrou em campo. E depois da vantagem inicial do Grêmio, o Godoy Cruz terminou a primeira etapa com alguns momentos de domínio. Um início de vaias ao fim da parte inicial foi abafado por aplausos na Arena.

Etapa final

O segundo tempo começou com uma cena de filme de terror. Igor Serrote caiu em uma disputa com Andino e sofreu uma grave lesão no braço. O lateral teve que sair. Mano decidiu fazer duas trocas, para não perder uma das janelas de substituições, e sacou Arezo e o jovem lateral. Amuzu e João Lucas entraram.

A primeira chance de gol saiu da combinação entre Amuzu e Lucas Esteves. Só que o cruzamento do lateral saiu com muita força e Kike não alcançou a bola. Aos 20, Braithwaite finalizou da entrada da área e Petroli fez a defesa no meio do gol.

Mano renovou o fôlego do time para os últimos 15 minutos de jogo. Saíram Cristian Olivera e Dodi para as entradas de André Henrique e Alysson. Monsalve, em lance individual, driblou dois marcadores e acerto a trave na finalização.

Alysson Edward fez fila pelo lado esquerdo da defesa do Godoy Cruz. Só que André Henrique trombou com Braithwaite e perdeu o gol na pequena área dos adversários aos 40 minutos de jogo.

Praticamente no último lance, o Grêmio perdeu a chance de vencer. Lucas Esteves pegou o rebote de escanteio e acertou Jemerson. A bola quicou e saiu ao lado do gol do Godoy Cruz. Ronald pediu um pênalti na origem do lance. A arbitragem revisou a falta no VAR e não assinalou a infração.

O fim de jogo teve reclamações contra a arbitragem e vaias para o Grêmio dos mais de 15 mil torcedores presentes. Depois de um bom início de jogo, o Tricolor não conseguiu administrar a vantagem ou voltar a ficar a frente no placar contra um adversário de investimento muito menor.

Confira a entrevista coletiva de Mano Menezes:

Copa Sul-Americana — 5ª rodada — 13/5/2025

Grêmio (1)

Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote, 40'/1ºT; João Lucas, 4'/2ºT), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi (André Henrique, 33'/2ºT), Ronald, Monsalve, Braithwaite e Cristian Olivera (Alysson, 33'/2ºT); Arezo (Amuzu, 4'/2ºT). Técnico: Mano Menezes

Godoy Cruz (1)

Petroli; Lucas Arce, Mendoza, Quiroz (Rasmussen, 29'/2ºT) e Meli; Abrego, Poggi, Altamira (Yáñez, 29'/2ºT) e Andino (Valverde, 39'/2ºT); Barrea (Dupuy, 17'/2ºT) e Auzmendi (Leyes, 29'/2ºT). Técnico: Emerson Panigutti (auxiliar-técnico)

GOLS: João Pedro (G), aos 5min, e Andino (GC) aos 28min do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS: Dodi e André Henrique (G); Lucas Arce (GC)

ARBITRAGEM: Diego Ulloa, auxiliado por Miguel Roldan e Mary Blanco. VAR: Heider Castro (quarteto da Colômbia)

PÚBLICO: 15.472 (15.360 pagantes)

RENDA: R$ 706.677,00

LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Sábado, 17/5 — 21h

São Paulo x Grêmio

Estádio do Morumbi — Brasileirão (9ª rodada)