Passo Fundo teve cinco mortes em acidentes de trânsito no perímetro urbano desde janeiro

De janeiro a maio de 2025 houve uma única morte no perímetro urbano de Passo Fundo. Matheus Moraes / Agencia RBS

Cinco pessoas morreram em acidentes de trânsito ocorridos no perímetro urbano de Passo Fundo, no norte do Estado, de janeiro a 13 de maio de 2025. O número chama a atenção ante o mesmo período do ano passado, quando houve uma única morte no trânsito dentro da cidade.

Conforme dados da Secretaria Municipal de Segurança Pública, três das cinco vítimas são homens, com faixa etária que varia de cinco a 45 anos.

A última morte registrada na cidade foi a de uma idosa, de 65 anos, na Avenida Brasil, em 6 de maio. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, a mulher tentava atravessar a avenida entre os carros, enquanto o semáforo estava fechado, quando foi atingida por uma moto que transitava pelo corredor.

Os acidentes aconteceram em diferentes bairros da cidade, como Centro e Vera Cruz. Veja abaixo:

Apesar do número de mortes, o número de acidentes diminuiu 14,2% (confira abaixo). Até 9 de maio, Passo Fundo registrou 552 acidentes de trânsito na área urbana. No último ano foram 644 no mesmo período.

O secretário municipal de Segurança Pública, Tadeu Trindade, elenca alguns dos fatores de risco que agravam acidentes na área urbana. Segundo ele, há imprudência tanto dos motoristas quanto dos pedestres:

— Alguns exemplos são o condutor dirigir sem usar o cinto de segurança, sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou com o direito de dirigir suspenso, ou dirigir após consumir bebida alcóolica. Ou seja, velocidade, álcool e celular não combinam — disse.

Pedestres só devem iniciar a travessia na faixa de segurança quando houver certeza de que os veículos pararam totalmente. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Aos pedestres, a principal dica é sempre atravessar na faixa e só iniciar a travessia quando tiver a certeza de que os veículos tenham parado totalmente.

— Nas rodovias, onde tem acostamento deve-se andar no sentido do fluxo e, somente onde não há acostamento, se aconselha andar contrário ao fluxo — orienta o secretário.

Maio amarelo

Criada para chamar a atenção ao alto número de mortos e feridos no trânsito, a campanha do Maio Amarelo tem como objetivo conscientizar a população para a redução de acidentes.

Desde o dia 5 de maio, a Escola Pública de Trânsito de Passo Fundo realiza eventos e ações de conscientização na cidade, apoiada pela Guarda Municipal de Trânsito, através da secretaria de Segurança Pública. A programação segue até o fim do mês.