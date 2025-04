"Entramos nas escolas cortando fios invisíveis antes que explodam em abandono e violência", diz o rapper Chiquinho Divilas sobre o projeto Tratado de Paz

A pauta, na cadência do ritmo e poesia sob a chancela do hip hop, é mobilizar os estudantes a pensarem em questões sobre educação e cultura na perspectiva da cultura de paz .

Entre as atividades, palestras , bate-papos sobre temas ligados à juventude , como as redes sociais e a emergência climática, por exemplo, além de oficinas de breaking, batalha de rima, grafite, DJ e Pajada .

— Tratado de Paz é mais do que oficinas e eventos. É uma missão . Entramos nas escolas como desarmadores de bombas, cortando fios invisíveis antes que explodam em abandono e violência. Cada rima lançada, cada passo de dança, cada traço no muro tem um propósito : evitar que a evasão escolar se torne a única saída . Propor paz em diferentes espaços de conflito. E não será de um dia para outro. Defender escola pública e professores é obrigação da sociedade . Afinal, de quem é a escola pública? — questiona Chiquinho Divilas.

No final dos três dias de atividades, em cada escola, ocorre um show do projeto RAPajador, com Divilas, Rafael De Boni e DJ Hood, além de apresentações de dança e a realização de um grafite feito pelos alunos que participaram da oficina. Também é feita a entrega de uma bandeira da paz, simbolizando a passagem do projeto pela escola e firmando um compromisso dos alunos com esta causa.