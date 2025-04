Level Cult vai ser o cenário das gravações do programa de entrevistas 'Delírio Coletivo', em Caxias do Sul

A proposta do Delírio Coletivo é mesclar humor, reflexão e diversidade para falar sobre o fim do mundo. Cada episódio será gravado ao vivo e com a presença de público, que poderá se inscrever previamente ( neste link ).

O programa é conduzido por Pollianna Abreu Camargo, trazendo uma abordagem mais existencial e, Naomi Lu, equilibrando a narrativa pitadas de humor. Após as gravações, que se encerra por volta das 22h, sempre vai rolar uma festa na Level com as pessoas inscritas para participar do programa.