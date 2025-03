Faroeste brasileiro, drama histórico e documentário sobre fenômeno do k-pop: veja as estreias da Sala de Cinema Ulysses Geremia

Babu Santana e Ângelo Antônio são os protagonistas de "Oeste Outra Vez". Pressphoto / Divulgação

Veja quais são as estreias dessa semana na Sala de Cinema Ulysses Geremia, em Caxias do Sul. Tem desde faroeste, passando por drama histórico, e até documentário sobre grupo que é fenômeno do k-pop.

1

Entre as estreias da semana está o faroeste brasileiro Oeste Outra Vez vencedor do Kikito de melhor Longa-metragem no Festival de Gramado, em 2024. O filme explora a paisagem do sertão goiano, onde homens brutos que não conseguem lidar com suas fragilidades e são constantemente abandonados pelas mulheres que amam.

Sala Ulysses Geremia

De quinta (27) a domingo (30), às 17h





Cena do documentário sobre o grupo Zerobaseone. SMC / Divulgação

2

Quem curte k-pop vai gostar da sessão especial do documentário Zerobaseone The First Tour [Timeless World] in Seoul, sobre o fenômeno também conhecido como ZB1, grupo formado através do reality show de sobrevivência Boys Planet da Mnet.

Sala Ulysses Geremia

Somente no sábado (29), às 21h





A atriz italiana Flaminia Cuzzoli é a protagonista de "A Versão de Anita", com direção de Luca Criscenti. Zapata Filmes / Divulgação

3

A Versão de Anita, filmado no sul do Brasil, norte da Itália e Uruguai, a produção mescla documentário e ficção, narra a história da revolucionária Anita Garibaldi como se ela ainda estivesse viva atualmente. No filme, ela revisita a própria história, lutas e mitos.

O longa-metragem tem direção do italiano Luca Criscenti (que divide roteiro com Silvia Cavicchioli e Daniela Ceselli), produção de Juan Zapata e produção local de Douglas Limbach, junto a uma grande equipe de profissionais no sul do Brasil, norte da Itália e Uruguai.

Sala Ulysses Geremia