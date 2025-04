Inter tenta reabilitação no Brasileirão Feminino diante do Sport

Inter, de Jordana (centro), recebe o Sport no Sesc. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas buscam a reabilitação no Brasileirão Feminino. Após um início de competição com duas derrotas, o Inter se prepara para enfrentar o Sport, nesta segunda-feira (31), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Para vencer, o time de Jorge Barcellos terá de corrigir os problemas defensivos da equipe. Em dois jogos, foram seis gols sofridos (derrotas de 3 a 2 para o Bahia e 3 a 0 para o Bragantino), sendo quatro gols oriundos de jogadas com bola parada.

— A gente trabalha muito a bola parada. Com a saída da Isa (Haas, zagueira) a gente acabou tendo que focar muito nisso, porque já tínhamos isso muito acertado — afirmou Jorge Barcellos após a primeira derrota.

Mudanças no time

De um jogo para o outro, o técnico Jorge Barcellos também optou por três mudanças na defesa. Apenas a zagueira Bruna Benites e a lateral-esquerda Katrine foram titulares nos dois duelos.

Há dúvida, agora, de quais serão as preferências do treinador colorado para enfrentar o Sport. No gol, a disputa é entre May e Tainá, enquanto na lateral direita as candidatas são Lorranny e Marzia. Já na zaga pela esquerda, Fefa Lacoste e Leticia Debiasi lutam pela posição.

Pressão pelos pontos

De toda forma, independente de quem iniciar o jogo, o Inter entrará em campo pressionado contra um dos piores times do torneio. Com duas derrotas (7 a 0 para a Ferroviária e 2 a 0 para o Real Brasília), o Sport amarga a vice-lanterna.

O adversário desta segunda-feira é um dos fortes candidatos ao rebaixamento. Por conta disso, as Gurias Coloradas terão de focar na conquista dos três pontos para ganhar posições e voltar a pensar em disputar o título.