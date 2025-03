Jorge Furtado, Gustavo Spolidoro, Ana Luiza Azevedo, entre outros cineastas gaúchos são homenageados em festival em Caxias do Sul

Cineasta Jorge Furtado dirigindo cena do filme "O Mercado de Notícias", a ser exibido durante a programação do 2º Cine Cetec. Fábio Rebelo / Divulgação

Olha só que bacana, mais um projeto que veio pra ficar, criado dentro das salas de aula da Escola de Ensino Fundamental, Médio e Técnico da Universidade de Caxias do Sul (Cetec-UCS). Neste ano, a 2ª edição do Cine Cetec vai homenagear o cinema gaúcho, entre os dias 7 e 11 de abril, na UCS e no Sesc Caxias.

Entre as atrações da programação está a exibição de O Mercado de Notícias, do cineasta Jorge Furtado, um dos principais de sua geração, não apenas no Rio Grande do Sul. A sessão do filme está agendada para o dia 10 de abril, às 20h, no pátio do Cetec. Em caso de chuva, o documentário será exibido no UCS Cinema.

Na toada dos 30 anos de fundação do Cetec, a galera resolveu homenagear ex-alunos do colégio que se destacam no mercado audiovisual. Caso de William Valduga, Bruno Polidoro, Lívia Pasqual e Letícia Friedrich. Eles vão participar de sessões comentadas, outra novidade do evento deste ano.

A curadoria da mostra é da jornalista Babiana Mugnol (minha prima), que é da Comunicação do Cetec, e do diretor e produtor audiovisual Juliano Carpeggiani, professor de Cinema do colégio.

Veja a programação completa da mostra

7 de abril

8h15min, UCS Cinema

"A Colmeia", filme dirigido por Gilson Vargas. Reprodução / Reprodução

A Colmeia. De Gilson Vargas (2019). Ficção, 16 anos, 1h41min. Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de imigrantes alemães vive isolado no interior do sul do Brasil. Em uma casa perdida no meio do nada, o isolamento imposto afeta cada um à sua maneira. O medo e a repressão são denominadores comuns. Sessão comentada com o diretor de fotografia do filme e ex-aluno do Cetec, Bruno Polidoro.

13h30min, UCS Cinema

"Primum - O Grande Livro Mágico", dirigido por Nando Lemes. Lucas Fialho / Divulgação

Primum - O Grande Livro Mágico. De Nando Lemes (2013). Ficção, livre, 1h34min. O filme retrata quem são Carmina e Magnus, os personagens principais da série literária, e como eles se tornaram os guardiões do livro Primum. Os personagens são interpretados por Eduarda Reiheimer e Tales Figueiredo. Sessão comentada com o diretor do filme, o caxiense Nando Lemes.

8 de abril

13h30min, UCS Cinema

"Antes que o Mundo Acabe", filme da cineasta Ana Luiza Azevedo. Casa de Cinema de POA / Divulgação

Antes que o Mundo Acabe. De Ana Luiza Azevedo (2009). Drama, 10 anos, 1h37min. Conta a história de Daniel, um menino de 15 anos, mergulhado em seu pequeno mundo com problemas que parecem insolúveis: uma namorada que não sabe o que quer, um amigo que está sendo acusado de ladrão e uma pequena cidade que vai ter que ser deixada pra trás.

9 de abril

8h15min, UCS Cinema

Adriana Calcanhoto em cena do filme "Sobre Sete Ondas Verdes Espumantes", dirigido por Bruno Polidoro e Cacá Nazário. Lívia Pasqual / Divulgação

Sobre Sete Ondas Verdes Espumantes. De Bruno Polidoro e Cacá Nazario (2013). Documentário, 10 anos, 1h14min. Filme documental construído através da obra de Caio Fernando Abreu. Ele é dividido em sete ondas, blocos narrativos que trazem consigo tessituras que permeiam a obra literária e a vida de Caio: onda da solidão, do espanto, do amor, da melancolia, do transbordamento, do ir-remediável e para além dos muros… Sessão comentada com o diretor do filme e ex-aluno, Bruno Polidoro, e com a ex-aluna, Letícia Friedrich.

10h e 14h, Sesc Caxias do Sul

Primum - O Grande Livro Mágico. De Nando Lemes (2013). Ficção, livre, 1h34min. Sessão para alunos do Criar Sesc Caxias do Sul.

10 de abril

8h15min, UCS Cinema

"Aos Olhos de Ernesto", filme da cineasta Ana Luiza Azevedo. Fabio Rebelo / Divulgação

Aos Olhos de Ernesto. De Ana Luiza Azevedo (2020). Drama, 12 anos, 2h30min. Ernesto (Jorge Bolani), um fotógrafo uruguaio que vive no Brasil, vem enfrentando as limitações da velhice — como a solidão e a crescente cegueira, que ele acha que pode disfarçar de todos. Quando ficou viúvo, Ernesto passou a ocupar os silêncios com um disco rodando, os telefonemas do filho que mora longe, as idas ao banco para buscar a escassa aposentadoria e as rápidas visitas do vizinho Javier (Jorge D'Elía). Sessão comentada com o diretor de arte do filme e ex-aluno do Cetec, William Valduga.

11h, no UCS Cinema

Corpos, curta documental produzido pelos alunos do projeto LABMais. Classificação Livre. Sessão comentada com Shaiane Giusti, coordenadora do projeto, e Mika, aluna.

13h30min, UCS Cinema

"Morro do Céu", do cineata Gustavo Spolidoro. Gustavo Spolidoro / Divulgação

Morro do Céu. De Gustavo Spolidoro (2009). Drama, 12 anos, 1h11min. A vida numa região bucólica da serra gaúcha entre o final de 2008 e início de 2009. Uma pequena localidade de imigração italiana chamada Morro do Céu. Como é ser um rapaz de 16 anos nesse lugar? Como é seu cotidiano entre a família, com os amigos e na comunidade? Gustavo Spolidoro, com sua câmera errante e o modo do documentário direto, observou e filmou quatro meses na vida de Bruno Storti, nascido em Cotiporã. Sessão comentada com o diretor, Gustavo Spolidoro.

20h, estacionamento do Cetec

O Mercado de Notícias. De Jorge Furtado (2014). Documentário, 10 anos, 1h34min. Jornalistas renomados discutem o papel da mídia e sua influência na democracia entre atos da peça cômica O Mercado de Notícias, de Ben Jonson. Uma viagem no tempo desde o surgimento da imprensa, no século 17, até os dias de hoje, em que a sede por informação é cada vez maior.

11 de abril

8h15min, UCS Cinema

"Os Bravos Nunca se Calam", filme do cineasta Marcio Schoenardie. Lança Filmes / Divulgação

Os Bravos Nunca se Calam. De Marcio Schoenardie (2019). Comédia, 14 anos, 1h44min. Dias antes de lançar seu novo livro sobre um grande esquema de corrupção, o autor é encontrado morto. Durante a despedida, os filhos se reencontram e o que parecia uma morte acidental se transforma em um possível caso de assassinato. Seguindo rastros e pistas, os atrapalhados "detetives" se veem cercados por inimigos, ameaças e falsos relatos, descobrindo que nem tudo é o que parece.

20h, no UCS Cinema

"Hamlet", filme do cineasta Zeca Brito. Festival de Gramado / Divulgação