Caxias do Sul realiza nesta semana a Mostra Teatro Daqui com a participação de grupos locais

Mostra se inicia com a apresentação da peça infantil "Sim Salabim, a Bruxa que Mora em Mim", do grupo Teatro do Encontro, nesta quinta-feira, às 15h. Angela Pimentel / Divulgação

Vem aí a Mostra Teatro Daqui. Bem como diz o nome, serão quatro dias de espetáculos gratuitos destacando a cena teatral caxiense. A atividade homenageia o Dia Internacional do Teatro, mundialmente celebrado nesta quinta-feira (27).

A programação se inicia nesta quinta com a apresentação do espetáculo Sim Salabim, a Bruxa que Mora em Mim, na EMEF Giuseppe Garibaldi, e segue até domingo (30), fechando a mostra com O Funeral das Borboletas, no Zarabatana Café, no Centro de Cultura Ordovás.

Serão apresentadas peças em diversos locais da cidade. Desde escolas municipais, a espaços públicos como o Centro de Cultura Ordovás e até ao ar livre, como no Parque dos Macaquinhos.

A Mostra Teatro Daqui é uma parceria da Unidade de Teatro e Circo da Secretaria da Cultura com a Associação Caxiense de Teatro (Acat).

Confira a programação completa da mostra:

Quinta-feira (27), às 15h

Espetáculo: "Sim Salabim, a Bruxa que Mora em Mim" (Teatro do Encontro).

Local: EMEF Giuseppe Garibaldi (Rua Silveira Martins, 933, bairro Cristo Redentor).

Sinopse: Godô é um morador do mundo que anda pelas ruas com seu carrinho de supermercado. Um dia Godô encontra um livro que conta a história de uma bruxa que vive sozinha numa torre e que todo ano comemora seu aniversário. Todavia, no dia em que completa 221 anos, ela recebe uma péssima resposta do seu espelho que a deixa muito triste, mas o simpático Godô vai encontrar uma forma de ajudá-la a ser feliz.

Quinta-feira (27), às 20h

Espetáculo: "Aldebaram Sabia Demais" (Kunlaborí Colmeia Cultural).

Local: Sala de Teatro Valentim Lazzarotto (Centro de Cultura Ordovás - Rua Luiz Antunes, 312 - bairro Panazzolo).

Sinopse: Aldebaram Murderom é um milionário de idade avançada, sem herdeiros, que guarda muitos segredos e inimigos. Certa noite, ele organiza uma ceia com alguns convidados selecionados com o objetivo de fazer uma revelação.

Sexta-feira (28), às 9h

Odelta Simonetti interpreta Magnólia, na peça "A Espera". Acervo pessoal / Divulgação

Espetáculo: "A Espera" (Odelta Simonetti).

Local: EMEF Ângelo Francisco Guerra (Rua São Rafael, 116, bairro São Ciro - Loteamento Mariland).

Sinopse: Magnólia se prepara para um encontro muito especial. A mesa é posta com toda a pompa, a comida foi preparada e está deliciosa, a palhaça se arruma e finaliza os últimos detalhes. Tudo pronto! É só esperar seu convidado chegar. É só esperar... esperar... esperar…

Sexta-feira (28), às 15h

"Essas Pessoas - À Luz do Teatro" será apresentada na Sala de Teatro Valentim Lazzarotto, no Centro de Cultura Ordovás. SMC / Divulgação

Espetáculo: "Essas Pessoas - À Luz do Teatro" (Roberta Sparder).

Local: Sala de Teatro Valentim Lazzarotto.

Sinopse: A peça entrelaça narrativas pessoais e coletivas, abordando não apenas as lutas diárias contra a exclusão, mas também o afeto, a autonomia e a liberdade de existir além dos rótulos. Com momentos de audiodescrição e tradução em libras em cena, o espetáculo transforma os próprios corpos dos atores no centro da dramaturgia, promovendo acessibilidade e ampliando a experiência sensorial do público.

Sexta-feira (28), às 16h

Grupo Quiquiprocó apresenta o espetáculo "As Quatro Estações", na sexta-feira (28). Liliane Giordano / Divulgação

Espetáculo: "As Quatro Estações" (Grupo Quiquiprocó).

Local: EMEF Ítalo João Balem (Rua Canópus, 883, bairro Cruzeiro).

Sinopse: Essa peça teatral é apresentada pela personagem Deia das ideias que irá contar de forma lúdica, uma história para cada estação do ano. A encenação utiliza da integração com o público através de bonecos, adereços, canções, dança e brincadeiras para motivar a participação dos presentes.

Sábado (29), às 16h

Coletivo Enredo encena o espetáculo "O Ninguém", na Sala de Teatro Valentim Lazzarotto. Denis Russi / Divulgação

Espetáculo: "O Ninguém" (Coletivo Enredo).

Local: Sala de Teatro Valentim Lazzarotto.

Sinopse: Utilizando uma poesia satírica como elemento narrativo, a história se desenvolve através de personagens representativos de cada estrato. Um contador de histórias, quatro personagens e suas máscaras dão vida a esse espetáculo.

Sábado (29), às 20h

Aline Tanaã Tavares é a protagonista da peça "Khaleh". Cassi Boff / Divulgação

Espetáculo: "Khaleh" (Aline Tanaã Tavares).

Local: Sala de Teatro Valentim Lazzarotto.

Sinopse: Inspirada na obra "A Ciranda das Mulheres Sábias" da psicanalista Clarissa Pinkkola Estés, uma guardiã que conduz o público por histórias dentro de histórias. Passando por memórias, situações e ancestralidade, a narrativa acontece entre os arquétipos femininos, em especial o da Grande Mãe, abordando o ecofeminismo e denunciando a sobrecarga da Terra e a invisibilidade da maternidade.

Domingo (30), às 15h

Trupe de Maricas leva a peça "É Tudo Fruto da Imaginação" para o Parque dos Macaquinhos. SMC / Divulgação

Espetáculo: "É Tudo Fruto da Imaginação" (Trupe de Maricas).

Local: Parque dos Macaquinhos (em caso de chuva será realizada na Sala de Teatro Valentim Lazzarotto).

Sinopse: Quatro amigos se encontram ao redor de uma mesa para compartilhar histórias da infância. Inspirados na linguagem da palhaçaria, esses quatro seres brincantes prometem gerar afetos em crianças e jovens, com riso e alegria. A peça é um convite para o público valorizar os detalhes do cotidiano e imaginar uma forma mais lúdica de ser e estar no mundo.

Domingo (30), às 16h30min

Desorkestra Montanhosa, destaque do Carnaval 2025, em Caxias do Sul, se apresenta no Parque dos Macaquinhos. Gerson Toigo / Divulgação

Espetáculo: Desorkestra Montanhosa.

Local: Parque Getúlio Vargas (dos Macaquinhos).

Sinopse: Criada por um coletivo de músicos e artistas locais, a iniciativa celebra a música popular com uma formação marcada por sopros e percussão, garantindo um espetáculo envolvente e contagiante para o público.

Domingo (30), às 19h

Espetáculo: "O Funeral das Borboletas" (Dóris Laroque Cornelli).

Local: Zarabatana Café (Centro de Cultura Ordovás).