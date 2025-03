Projeto Nossa Música Entre Causos e Gaitas mobiliza 1,5 mil estudantes caxienses

No segundo semestre, Rafael De Boni e Gilney Bertussi circularão por escolas estaduais de Caxias do Sul, além da Apae e Apadev, e das cidades de Estrela e Lajeado. Valquíria Santos / Divulgação

Enquanto a Comissão da Música no Conselho Estadual de Cultura prepara a declaração do bugio como Patrimônio Imaterial do Rio Grande do Sul, os acordeonistas Gilney Bertussi e Rafael De Boni cumpriram a tarefa de popularizar o gênero encerrando, nesta semana, mais uma edição do projeto Nossa Música Entre Causos e Gaitas, que tem justamente o bugio como foco dos trabalhos. O projeto tem apoio da Fundação Marcopolo.

Entre fevereiro e março, as atividades mobilizaram cerca de 1,5 mil estudantes em oito escolas municipais caxienses. Bem recebida e festejada nas escolas, a iniciativa ganha novo fôlego através de edital da Lei Aldir Blanc chegando no segundo semestre a escolas estaduais de Caxias do Sul, Estrela e Lajeado.

Como ponto alto do projeto, além de assistirem a uma palestra musicada com Gilney Bertussi e Rafael De Boni centrada nas histórias e no legado dos Bertussi, os alunos tiveram a oportunidade de uma oficina, que resultou numa nova gravação para a histórica composição dos Irmãos Bertussi, O Casamento da Doralice, de 1956. A música é a primeira gravação do ritmo do bugio.

