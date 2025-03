Linkin Park anuncia shows no Brasil; Porto Alegre e Rio de Janeiro ficam de fora

No anúncio do ano passado, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília estavam no roteiro. Linkin Park / Divulgação

A banda Linkin Park lançou oficialmente, nesta quinta-feira (27), a tour From Zero World Tour no Brasil, com a divulgação das datas e locais dos shows no país neste ano. Porém, os gaúchos não verão os artistas perto de casa — como era a expectativa.

Os shows vão acontecer no dia 5 de novembro em Curitiba, em 8 de novembro em São Paulo, e em 11 de novembro em Brasília. A venda geral dos ingressos abre no dia 3 de abril.

Leia Mais Linkin Park cancelou shows no Rio de Janeiro e em Porto Alegre? Fãs questionam nas redes sociais

Em novembro de 2024, a banda anunciou que voltaria à capital gaúcha e gerou grande expectativas no fãs. A capital fluminense também ficou de fora. No anúncio do ano passado, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília estavam no roteiro.

Os shows vão acontecer nos estádios Couto Pereira, em Curitiba, MorumBIS, em São Paulo, e Arena BRB, em Brasília. Os ingressos mais baratos são os da modalidade meia-entrada para arquibancada. Em Curitiba, os valores partem de R$ 297,50; em São Paulo, de R$ 270, e em Brasília, R$ 280.

Mais cedo, a produtora Live Nation BR, responsável pela tour, publicou fotos da bandeira da banda em diferentes lugares. A falta de alguns estádios gerou repercussão nas redes sociais por parte dos fãs brasileiros. Procurada pela reportagem, a Live Nation BR informou que não vai comentar o motivo que levou a capital dos gaúchos ficar de fora da lista.

A primeira e única vez que o Linkin Park se apresentou em Porto Alegre foi em 12 de outubro de 2012, com a turnê Living Things. O show foi realizado no Gigantinho, diante de 10 mil pessoas, com Chester Bennington no vocal.

Após a morte de Bennington em 2017, a banda entrou em hiato. Até que, em setembro deste ano, o Linkin Park anunciou o seu retorno. Emily Armstrong assumiu o vocal e Colin Brittain se tornou o novo baterista.