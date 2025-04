Nei Lisboa fará show inédito com clássicos da MPB

Nei Lisboa. Fábio Alt / Divulgação

Nei Lisboa está de volta aos palcos com show inédito. No dia 12 de abril, ele apresenta Cantiagualha no Teatro CIEE, em Porto Alegre, em única e especial apresentação.

Em formato "voz e violão", Nei vai apresentar um repertório diferente, com canções brasileiras que marcaram os anos de 1960 e 70 — um pequeno tesouro de memórias emocionais.

Na lista, estão jóias de Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Chico Buarque, Lô Borges, Ivan Lins, Tom Zé, João Bosco, Luiz Melodia, Belchior e muitos outros.

A ideia, segundo o artista, “veio da vontade de rememorar as músicas e de reafirmar o gosto pelo canto", que, para ele, começou com os festivais televisivos da década de 60 e por influência da revista Vigu, surgida nos anos 70.

A publicação trazia os sucessos do momento, com destaque para a música pop e cifras de uma vibrante MPB (para tocar no violão), fruto de uma geração de geniais compositores.

— Várias músicas do show eu trouxe desde lá, já no violão. E, de muitas outras, trouxe a vontade de aprender a tocar, satisfeita agora com as facilidades de pesquisa na internet. É um recorte descompromissado, até com Noel Rosa e um pouco dos anos 80 infiltrados no setlist — diz Nei.

Resumindo: vai ser um showzaço. Imperdível.

