Vitor Ramil e Chico César farão show juntos em Porto Alegre

Vitor Ramil e Chico César Marcelos Soares e José de Holanda / Divulgação

Duas vozes icônicas do Sul e do Nordeste irão se unir no palco do Salão de Atos da PUCRS, em Porto Alegre, no dia 11 de abril: Vitor Ramil e Chico César. A convite do Circuito Musical, a dupla será acompanhada de Edu Martins Ensemble, conhecido pela música instrumental de primeira linha.

O encontro promete ser uma celebração da diversidade e da riqueza da música brasileira. No roteiro, estarão hits que marcaram gerações, como "Mama África" e "À Primeira Vista" de Chico, “Estrela, Estrela" e “Loucos de Cara" de Vitor.

— Este encontro representa a essência do que buscamos no Circuito Musical: criar pontes, celebrar diferenças e mostrar a força unificadora da música brasileira. Ter Chico César, Vitor Ramil e o Edu Martins Ensemble no mesmo palco é realizar um sonho que muitos fãs da música brasileira compartilham — destaca Pedro Longhi, curador do evento.

Serviço

O quê: Circuito Musical com Chico César e Vitor Ramil e Instrumental Edu Martins Ensemble

Circuito Musical com Chico César e Vitor Ramil e Instrumental Edu Martins Ensemble Data : 11 abril de 2025, sexta-feira, às 21h

: 11 abril de 2025, sexta-feira, às 21h Local : no Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681, Prédio 04).

: no Salão de Atos da PUCRS (Av. Ipiranga, 6681, Prédio 04). Ingressos: a partir de R$ 45 na plataforma Sympla

a partir de R$ 45 na Ponto de venda de ingressos sem taxa de conveniência: no Campus da PUCRS – Av. Ipiranga, 6681, Saguão do Living 360º, Prédio 15, em frente à PUCRS Store (de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h)

Campus da PUCRS – Av. Ipiranga, 6681, Saguão do Living 360º, Prédio 15, em frente à PUCRS Store (de segunda a sexta-feira, das 13h às 19h) Acessibilidade arquitetônica: espaço com acessibilidade para pessoas com deficiência física e/ou mobilidade reduzida

Quem faz