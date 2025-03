Barco Cisne Branco celebra os 253 anos de Porto Alegre com passeios gratuitos e descontos

Um ícone de POA, nas águas do Guaíba. Cisne Branco / Divulgação

Ícone do turismo náutico em Porto Alegre, o barco Cisne Branco terá duas ações especiais para comemorar os 253 anos da capital gaúcha.

No dia 26 de março, data do aniversário da cidade, seguidores da embarcação no Instagram poderão fazer um passeio de graça no Guaíba. Será às 10h30min, com 200 vagas disponíveis (veja abaixo os detalhes de como participar).

Além da cortesia do dia 26, o Cisne Branco vai dar desconto aos moradores locais. A oferta valerá de 26 a 30 de março. Quem comprovar residência (no próprio nome) em Porto Alegre, poderá comprar ingressos pelo valor da meia-entrada para os passeios Navegando pelo Guaíba, com partida às 15h, e Happy Hour, às 18h (veja os detalhes abaixo).

— A história de Porto Alegre está diretamente ligada ao Guaíba, e nada melhor do que celebrar essa data especial navegando nele. Queremos proporcionar esse presente para os porto-alegrenses e fortalecer o vínculo da cidade com esse patrimônio natural — destaca Adriane Hilbig, diretora do Cisne Branco.

Como participar

Passeio gratuito para seguidores do Cisne Branco no Instagram

Data : 26 de março, quarta-feira

: 26 de março, quarta-feira Horário : 10h30min

: 10h30min Onde : saída no píer do Barco Cisne Branco, com acesso pela Avenida Mauá, 1050, Armazém B3

: saída no píer do Barco Cisne Branco, com acesso pela Avenida Mauá, 1050, Armazém B3 Ingressos: comparecer à bilheteria do barco e comprovar que segue o perfil @barcocisnebranco no Instagram para retirar o ingresso na hora

comparecer à bilheteria do barco e comprovar que segue o perfil @barcocisnebranco no Instagram para retirar o ingresso na hora Importante: são 200 vagas disponíveis para a distribuição das cortesias por ordem de chegada

Passeios para moradores de Porto Alegre ao custo de paga meia-entrada