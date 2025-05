Acesso à Avenida Castello Branco será aberto em mais dias da semana

O acesso está fechado desde a enchente e só será totalmente liberado após a reconstrução da nova passarela . A anterior foi demolida por causa do corredor de acesso.

O horário pode ser estendido para depois das 19h se ainda houver congestionamento no Túnel da Conceição . Também pode ser avaliado antecipar o horário de abertura, desde que agentes de trânsito acompanhem a fiscalização in loco.

Segundo o diretor de operações da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Carlos Pires, duas situações diferentes surgiram, o que possibilitou a ampliação da permissão . A primeira delas já era esperada: houve um aumento no número de carros trafegando na região desde o período das férias escolares. A segunda é que houve também um acréscimo na quantidade de pedestres que atravessam o Largo Vespasiano Júlio Veppo, o que fez com que a EPTC tivesse que aumentar o tempo da sinaleira para atendê-los.

Interrupção na Mauá

A EPTC também informa que, a partir de quarta-feira, a prefeitura atuará na recomposição da junta de dilatação de uma das faixas do viaduto que desce da Castello Branco em direção à Avenida Mauá, no sentido Bairro-Centro. A obra irá durar 45 dias e irá ocasionar congestionamentos diários.

Dessa forma, quem precisa seguir em direção ao Centro Histórico deve optar por usar a Avenida Farrapos. Quem usa a Castello Branco para entrar no Túnel da Conceição não será impactado com a obra, mas poderá enfrentar mais dificuldade para passar pela avenida por causa do congestionamento que se formará na região.