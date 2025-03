Farol Santander Porto Alegre reabrirá em 27 de março, com obras de 12 artistas da Bienal do Mercosul

Agora é oficial: o Farol Santander Porto Alegre, um dos principais centros culturais da cidade, reabrirá as portas às 10h do próximo dia 27 de março, com obras de 12 artistas da 14ª Bienal do Mercosul e uma baita programação até o final do ano.

Outra boa notícia: a retomada será com visitação gratuita para todas as exposições.

O prédio está fechado desde a enchente de maio de 2024, que alagou o subsolo e danificou os sistemas de energia elétrica e de climatização do edifício. Nenhuma obra de arte se perdeu (todas as peças foram levadas para cima antes da catástrofe), mas a recuperação exigiu cuidados especiais.

Conversei sobre o assunto na manhã desta quinta-feira (20) com o artista plástico Carlos Trevi, head de Cultura do banco Santander, paulista de nascimento e gaúcho de coração. Carlos está radiante. Ele virá à Capital no próximo sábado (22) para acompanhar os preparativos finais para a reabertura.

— Não foi fácil, mas passou. Estamos muito felizes por voltar, em especial, por ser na Bienal, que é um evento muito importante para nós, do qual sempre fizemos parte. Já está tudo restabelecido e pronto para receber o público — disse Carlos, que tem apartamento na cidade e se divide entre Porto Alegre, São Paulo e Olinda, no Recife.

O espaço, segundo ele, não mudou nada, exceto pela nova pintura no subsolo, "mais alegre e para cima" do que a estética anterior. Por enquanto, não haverá café nem restaurante no local, operações que devem ser retomadas aos poucos, ainda sem data definida.

No salão principal, sob os famosos vitrais do teto, estarão as obras de artistas da Coreia do Sul, do México, dos Estados Unidos, da Argentina, de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Porto Alegre — do gaúcho Claudio Goulart, falecido em 2005. As peças usam e abusam da tecnologia. Ficarão em cartaz durante toda a Bienal, até 1º de junho.

Enquanto isso, a partir de abril, outras novidades serão apresentadas (veja os detalhes abaixo). Entre elas, estão a exposição Memória Vintage, com coordenação-geral de Carlos Gerbase, e a retomada do projeto Farol.live, com apresentações musicais.

Nos meses seguintes, haverá de tudo um pouco. Destaco duas atividades: a exposição em comemoração aos 70 anos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (que ocorrerá simultaneamente nos dois locais, vizinhos na Praça da Alfândega) e a exibição Sombras Milenares, que fez um tremendo sucesso no Farol em São Paulo. Também haverá musical, peça de teatro e balé.

— Estamos voltando com tudo — resumiu o gestor cultural.

É uma baita notícia para Porto Alegre.

Os artistas

Na edição de 2025, serão 12 artistas da Bienal que exibirão trabalhos nas instalações do Farol Santander Porto Alegre, entre nomes nacionais e internacionais de destaque.

São eles: Berenice Olmedo Peña (México, 1987); Cláudia Alarcón (Argentina, 1989); Cláudio Goulart (Brasil, 1954-2005); Eduardo Montelli (Brasil, 1989); Farah Al Qasimi (Emirados Árabes Unidos, 1991); Marina Rheingantz (Brasil, 1983); Nam June Paik (Coréia do Sul, 1932 – 2006); New Red Order (Estados Unidos, 2016); Ógwa Flores (Chaco Paraguaio,1937 - 2008); Urmeer (México, 1991); Vitória Cribb (Brasil, 1996); Yunchul Kim (Coréia do Sul, 1970).

Memória Vintage: bancando a economia (1º de abril a 31 de dezembro)

A partir de 1º de abril (terça-feira), será aberta ao público esta exposição permanente dedicada a proporcionar um passeio lúdico e educativo pelo mundo dos negócios e do sistema financeiro.

Além de informações históricas básicas sobre a origem do comércio e do dinheiro, o visitante encontrará um ambiente que simula um banco de meados do século 20, incluindo mobiliário original, objetos do passado recente (mas que estão caindo no esquecimento para as novas gerações) e um curioso processo de interação pessoal com um funcionário bancário “à moda antiga”.

Apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo Santander Brasil, com coordenação-geral de Carlos Gerbase e curadoria de Luciana Tomasi e Ângela Bohrer, a mostra terá como base, em sua maior parte, o acervo histórico do Santander, que abriga a memória física de vários outros bancos, alguns deles criados ainda no século 19.

O visitante poderá contemplar lustres, placas de bronze, relógios, relatórios ricamente ilustrados, cédulas, moedas e obras de arte que, em seu conjunto, proporcionam uma rica experiência estética e educativa.

Farol.Live – de abril a novembro

A partir de domingo, 6 de abril, às 19h, o Farol Santander Porto Alegre dará continuidade ao projeto Farol.live, recebendo a banda Azimuth, que em 2025, celebra os 50 anos do lançamento de seu primeiro álbum.

Os ingressos já podem ser adquiridos aqui. Ao longo de oito meses, o público poderá conferir apresentações mensais, que ocuparão o átrio do prédio. Com o foco em artistas nacionais consagrados e nomes emergentes, os shows contemplarão gêneros musicais variados, em formatos de banda, artistas solo, participações especiais e colaborações inéditas.

Lançado em 2022 e apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Santander Brasil, o projeto conta com criação e curadoria de Gabriel Cevallos.

Destaques da programação – segundo semestre

A partir de junho, o Farol terá uma agenda ainda mais intensa, com novas exposições, além de espetáculos teatrais, de dança e mais shows musicais que ainda serão revelados. Confira:

Exposição: 70 Anos do Margs - Museu de Arte do Rio Grande do Sul (21/6 a 31/8) nas galerias no mezanino, com entrada gratuita

- Museu de Arte do Rio Grande do Sul (21/6 a 31/8) nas galerias no mezanino, com entrada gratuita Exposição: 5 Elementos - Qual é o seu? (1/7 a 21/9), no grande hall, com entrada gratuita

(1/7 a 21/9), no grande hall, com entrada gratuita Exposição: Sombras Milenares (23/9 a 23/11), nas galerias do mezanino; entrada gratuita

(23/9 a 23/11), nas galerias do mezanino; entrada gratuita Show: Música no Farol (3/10 a 12/10), no grande hall; ingresso pago

(3/10 a 12/10), no grande hall; ingresso pago Espetáculo teatral: Clarice e Nelson (17/10 até 26/10), no grande hall; ingresso pago.

(17/10 até 26/10), no grande hall; ingresso pago. Espetáculo de dança: Balé Quasar (31/10 a 09/11), no grande hall; ingresso pago.

Serviço

Farol Santander Porto Alegre

Endereço: Rua Sete de Setembro, 1028 – Centro Histórico

Funcionamento: de terça-feira a sábado das 10h às 19h e aos domingos e feriados das 11h às 18h, a partir de 27 de março

Site do Farol Santander: farolsantander.com.br