Com 18 espaços, 76 artistas e acesso 100% gratuito, Bienal do Mercosul vem aí 

— Estamos a mil. Em fevereiro começam os treinamentos dos monitores e entre o fim do mês e o início de março daremos a largada para a montagem dos espaços, já com a presença de artistas — diz Carmen Ferrão, empresária à frente da Bienal.

A partir de 27 de março, o evento vai se espalhar por 18 espaços da Capital e da Região Metropolitana (sete a mais do que em 2022), nos lugares clássicos (como Museu de Arte do RS e Fundação Iberê) e também fora do eixo central (em bairros como Lomba do Pinheiro e Restinga e até em Viamão).