Conheça cinco vinícolas urbanas de Porto Alegre para brindar o aniversário da Capital

Na semana do aniversário de 253 anos da maior cidade gaúcha, que tal um brinde com vinho produzido em terras porto-alegrenses? Muita gente nem imagina, mas Porto Alegre é considerada a capital brasileira das vinícolas urbanas, e elas serão tema de um evento especial no Instituto Ling.

Em parceria com a plataforma Brasil de Vinhos, os produtores apresentarão seus rótulos em uma degustação especial na noite desta terça-feira (25). A novidade despertou tanto interesse que as vagas já estão esgotadas, mas há novas rodadas nos planos da turma.

Vai por mim: vale conhecer essa “outra” Porto Alegre.

O conceito de vinícola urbana surgiu na Califórnia (EUA) nos anos de 1980 e designa caves citadinas que vinificam uvas trazidas de fora. Ou seja: elas não têm parreirais próprios. Buscam o insumo em diferentes cantos e criam blends exclusivos nas metrópoles.

Existem ao menos cinco marcas em operação na Capital: Espumantes Adolfo Lona, no bairro Floresta, a Ruiz Gastaldo Vinícola Urbana, na Chácara das Pedras, a Monte Vinhos de Autor, em pleno Centro Histórico, a Cantina Mincarone, na Lomba do Pinheiro, e a Cave Poseidon, na Vila Assunção (leia mais sobre elas abaixo).

Tive a honra de conhecer os proprietários, fazer a degustação orientada e comprovar a qualidade do produto elaborado no nosso quintal.

A maioria é feita em garagens ou porões residenciais. São espaços pequenos (se comparados às empresas tradicionais), e a produção tem escala limitada. Esse é o charme. A maioria dos envolvidos começou a vinificar em casa porque queria fazer o próprio vinho (mais ou menos como no caso das cervejarias artesanais em POA). Deu certo.

— A primeira vinícola urbana do Brasil surgiu aqui, e vemos cada vez mais interessados. É uma tendência, não só em Porto Alegre, mas também em cidades como Nova York, Paris e outras metrópoles — diz Eduardo Gastaldo, um dos pioneiros.

Porto Alegre tem vinho tradicional, natural e orgânico, tinto, branco, rosé e laranja. Tem espumante e até vinho licoroso. Veja abaixo onde encontrar e separe as taças. Não tem erro!

Os vinhos urbanos de POA

Existem ao menos cinco vinícolas urbanas em atividade na cidade, além de uma infinidade ainda "secreta" ou de vinhateiros "low profile"

Antes que você me pergunte: esses vinhos não estão à venda em supermercados

Para saber mais sobre as vinícolas, comprar os vinhos e agendar visitas (uma baita pedida), a dica é acessar a plataforma gaúcha brasildevinhos.com.br

Clique no mapa e procure Porto Alegre. Ali há um resumo de cada local, incluindo endereço, WhatsApp e as demais formas de contato

Outra dica é ir ao evento Vinho no Vila Flores (Rua São Carlos, 753, 4º Distrito), nos dias 5 e 6 de abril. Será a 5ª edição. Haverá vinhos porto-alegrenses, entre outras marcas selecionadas. Ingressos à venda em sympla.com.br, com degustação e taça exclusiva

O evento no Instituto Ling

O Instituto Ling recebe na noite desta terça-feira (25) o primeiro encontro do evento Degustando Brasil de Vinhos, idealizado pela plataforma e apresentado pela jornalista e sommelière Lucia Porto e o sommelier Moisés Silva.

A dupla vai mostrar (e oferecer) rótulos “made in POA” na presença dos produtores, que estarão no local para tirar dúvidas e conversar. A degustação será harmonizada com delícias da chef Flavia Silveira. Os ingressos já estão esgotados (acabaram rapidinho), mas o grupo planeja um repeteco em breve (acompanhe em @brasildevinhos).

Ao logo do ano, o Degustando Brasil de Vinhos terá mais dois encontros no Ling. Um deles será sobre Serra da Mantiqueira (em 24 de junho), o outro, no segundo semestre, está com tema em aberto. Além disso outros quatro eventos, sempre nas últimas terças-feiras do mês, vão apresentar rótulos de variedades específicas, às cegas. Os primeiros serão Malbec (dia 29 de abril), e Pinot Noir (dia 27 de maio), sempre das 19h às 21h.

Para estes encontros, ainda há vagas. Para participar, basta acessar www.institutoling.org.br.

As vinícolas

Cantina Mincarone

Caio Mincarone faz arte na garrafa. Tatiana Feldens / Divulgação

É uma vinícola familiar, tocada pela jornalista Ana Maria Mincarone e pelo filho Caio Mincarone, fotógrafo de surf que entrou de cabeça no projeto.

As primeiras vinificações ocorreram em 2017 com a ajuda de Lizete Vicari (um dos grandes nomes do setor) e de seu filho José Augusto. Ana e Caio aprenderam os processos de vinificação ancestral e desde então seguem fazendo micro-vinificações, testando castas e terroirs nos mais de 20 rótulos produzidos a cada safra.

A vinícola já foi tema de reportagem aqui da coluna, em razão das obras de arte que Caio cria nas garrafas. Veja aqui.

Onde: Estrada das Quirinas, 673, na Lomba do Pinheiro

Contato: @cantina_mincarone ou direto com Caio no Whats (48) 9 9115-5080

Cave Poseidon

O dentista e vinhateiro Carlo De Leo buscando uvas no Interior. Luciane Slomka / Divulgação

Um casarão colonial em um dos mais tradicionais bairros da zona sul de Porto Alegre é a sede da Cave Poseidon (foi onde foram realizadas as fotos que acompanham este texto, veja lá em cima), uma pequena vinícola que nasceu de um sonho de um dentista.

É ali que Carlo De Leo passa boa parte do seu tempo livre, imerso no trabalho com uvas, tanques, barricas e nos estudos, para dar vazão a vinhos autorais irreplicáveis. O lugar, por si só, já vale a visita.

A cave trabalha com uvas de Pinheiro Machado, Monte Belo, Piratini, Bagé e Encruzilhada.

Onde: Rua Dr. Possidônio da Cunha, 198, na Vila Assunção

Espumantes Adolfo Lona

Adolfo é referência no setor. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Argentino de nascimento e brasileiro de coração, Adolfo Lona é referência no mundo do vinho. Na pandemia, ele decidiu abrir as portas da sua própria vinícola na Capital.

Até então, quase todo o processo produtivo de Lona era realizado em Garibaldi, na Serra, mesma região onde ele compra boa parte das uvas que resultam nos rótulos especiais.

Incialmente, ele se instalou no bairro Rio Branco, em uma região bem central, mas logo o imóvel ficou pequeno, e Lona optou por se mudar para o bairro Floresta, no 4º Distrito. Lá, as espumantes são o carro-chefe e acumulam prêmios.

Lona trabalha com uvas de Bagé e da Serra.

Onde: Av. Chicago, 307, no bairro Floresta

Monte Vinhos de Autor

Mário Saavedra e Paulo Backes, os nomes à frente da Monte. Monte Vinhos de Autor / Divulgação

A Monte Vinhos de Autor nasceu em 2017, da iniciativa de Paulo Backes, agrônomo, paisagista e fotógrafo, em parceria com o amigo Mário Saavedra.

Os rótulos partem do conceito de "baixa intervenção". Isso significa que a maioria dos vinhos é feita com fermentação selvagem, natural, valorizando a expressão de cada casta e de seu terroir. São produtos de primeira linha.

A cave trabalha com uvas de diferentes regiões do Rio Grande do Sul (Bagé, Bento, Encruzilhada, Pedras Altas, etc.) e também de Santa Catarina (São Joaquim).

Onde: Rua Gen. Portinho, 335, no Centro Histórico

Contato: pelo perfil @montevinhosdeautor

Ruiz Gastaldo Vinícola Urbana

Eduardo Gastaldo em meio às suas garrafas. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Ruiz Gastaldo Vinícola Urbana fica na Chácara das Pedras, zona norte de Porto Alegre, na casa da família Ruiz Gastaldo. Foi lá que surgiu a primeira vinícola urbana de Porto Alegre, em 2017.

Na época, o engenheiro Eduardo Gastaldo decidiu subir a Serra para buscar uvas e fazer suas primeiras garrafas na Capital (do Cabernet Sauvignon João Pedro, nome dado em homenagem ao filho recém-nascido). Desde então, ele transformou a garagem da residência em vinícola, com tanques, barricas e adega.

Detalhe interessante: no passado, o bisavô de Eduardo, Januário Greco, já produzia vinho na Avenida Independência. Ele dá continuidade à tradição.

Onde: Rua Estácio de Sá, 26, na Chácara das Pedras