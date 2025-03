Café da Catedral terá programação especial em homenagem aos 253 anos de Porto Alegre

Na semana de comemorações aos 253 anos de Porto Alegre, o Café da Catedral, ponto turístico emblemático, também celebra a capital gaúcha. A programação tem início nesta sexta-feira (28), com a abertura de duas exposições no Salão Nobre da Catedral Metropolitana. Ao longo dos três dias de evento, que se encerram no domingo (30), o público poderá conferir atrações musicais ao vivo.

Com um toque de mistério, a exposição Lendas Urbanas de Porto Alegre, com curadoria de Marli Rejane d’Avila Pereira e ilustrações da arquiteta Mari Froner, propõe uma imersão no folclore da Capital.

A coletânea tem apoio do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo e apresenta personagens como Maria Degolada e as lágrimas de Obirici. Depois, ela segue em cartaz no local até o próximo dia 6.

Outra atração é a exposição Divina Brasilidade, dos irmãos Helio e Elias Zorzi. O evento se propõe a ressaltar o artesanato de artistas brasileiros, com destaque para a ceramista porto-alegrense Vera Vignatti.

No primeiro dia de celebrações, a DJ Camila Vargas é a responsável por embalar o público, unindo a música contemporânea ao charme histórico do local, situado entre o Palácio Piratini e a catedral.

No sábado, o cantor Tom Amorim se apresenta das 16h às 19h, enquanto artistas plásticos estarão nos jardins da Catedral, criando obras ao vivo e interagindo com os visitantes.

O domingo encerra as festividades com apresentação da cantora Nalanda, também das 16h às 19h.

Serviço

O que : programação especial do Café da Catedral em homenagem aos 253 anos de Porto alegre

: programação especial do Café da Catedral em homenagem aos 253 anos de Porto alegre Quando : de sexta-feira (28) a domingo (30) das 15h às 20h

: de sexta-feira (28) a domingo (30) das 15h às 20h Onde : Salão Nobre da Catedral Metropolitana (R. Dom Sebastião, Centro Histórico)

: Salão Nobre da Catedral Metropolitana (R. Dom Sebastião, Centro Histórico) Quanto :

: Mais detalhes: agenda completa em @salaonobrecatedral no Instagram

Veja a arte da porto-alegrense Vera Vignatti, presente em uma das exposições