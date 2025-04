Trindade Leal, artista que moldou o modernismo no RS, ganha livro e exposição

Um dos precursores do modernismo no Rio Grande do Sul será tema de um livro de arte e de uma baita exposição (gratuita!) em Porto Alegre. Estou falando de Trindade Leal, artista nascido em Sant'Ana do Livramento, que percorreu o Brasil e teve projeção no cenário nacional. Ele partiu em 2013, mas a obra segue viva.

Com curadoria do historiador da arte José Francisco Alves, a mostra Trindade Leal – Moderno Fronteiriço será aberta ao público nesta quinta-feira (3) na Casa da Memória Unimed Federação-RS. São cerca de 100 peças, entre pinturas, gravuras e desenhos, produzidos entre o final da década de 1940 e 2013.

Depois disso, no dia 5 de abril, sábado, será lançado no mesmo local o livro sobre o pintor, gravador e desenhista, também assinado por José Francisco Alves.

Com título homônimo ao da exposição, o trabalho presta uma homenagem póstuma a Trindade, destacando a trajetória, as fases plásticas e os principais temas do criador ao longo da carreira.

Na lista, entra, é claro, a cultura gaúcha, a partir da vivência do pintor na Fazenda Olaria, que pertencia a familiares no interior de Livramento. A experiência acabaria pautando a temática gauchesca nos traços do artista, inclusive com duas belas obras no acervo do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs).

Apoio fundamental

O projeto não envolveu nenhum centavo em recursos públicos. Foi viabilizado graças ao apoio da Unimed e a dois parceiros fundamentais: Daniel Chaieb, um dos mais respeitados leiloeiros do Estado (da Daniel Chaieb Agência de Leilões), que comprou o acervo do artista, e o advogado tributarista Rafael Pandolfo, admirador da arte e sócio-fundador do escritório Rafael Pandolfo Advogados Associados.

Em um cenário de escassez de publicações abrangentes sobre nossos artistas históricos, a obra torna-se ainda mais relevante. O autor lembra que o último grande livro do gênero lançado no RS foi Stockinger – Vida e Obra, sobre Xico Stockinger (que inclusive era amigo de Trindade) escrito por José Francisco em 2012.

— É muito difícil a gente ver livros dedicados a artistas, por isso é tão importante essa nova publicação e a exposição. Trindade Leal foi importante e deixou uma marca — diz o autor.

Sobre o artista

Nascido em Sant'Ana do Livramento (1927), Trindade Leal foi um dos precursores do modernismo no Rio Grande do Sul

Criado em Porto Alegre e São Paulo, teve formação artística autodidata (detalhe: ele foi recusado pelos acadêmicos do Instituto de Belas Artes do RS)

A carreira profissional começou em São Paulo, no 1.º Salão Paulista de Arte Moderna, em 1951

A partir de 1952, ele começou suas andanças pelo Brasil, em especial na Bahia, onde se deu conta de que os temas regionais estavam representados na arte moderna baiana

Quando voltou ao RS, mergulhou na cultura gaúcha, a partir da vivência na Fazenda Olaria, de parentes no interior de Livramento, pautando seus temas gauchescos na pintura e no desenho

Em Porto Alegre, começou na cenografia teatral. Depois, novamente radicado em São Paulo, foi cenógrafo na TV Tupi

Suas mais importantes participações e atividades foram em São Paulo, entre 1951 e 70, na Bienal de São Paulo, no Prêmio Leirner de Arte Contemporânea, no Museu de Arte Moderna, na FAAP e na TV Tupi

Além dos temas regionais gauchescos, foram diversas as suas fases. Entre elas, o erotismo, as temáticas fantásticas – como a famosa série “Lobisome” – e o lirismo de suas memórias de infância; esta última, sua maior produção em tempo e número de obras, entre princípios da década de 1970 até o seu falecimento, em 2013

Serviço

Livro

A capa do livro. Trindade Leal - Moderno Fronteiriço / Divulgação

O quê: lançamento do livro Trindade Leal – Moderno Fronteiriço (português e inglês). Será vendido somente no lançamento, tiragem limitada. Valor: R$ 150

lançamento do livro Trindade Leal – Moderno Fronteiriço (português e inglês). Será vendido somente no lançamento, tiragem limitada. Valor: R$ 150 Quando: 5 de abril (sábado), às 10h

5 de abril (sábado), às 10h Onde: na Casa da Memória Unimed Federação-RS, na Rua Santa Terezinha, 263 – Bairro Farroupilha, Porto Alegre

na Casa da Memória Unimed Federação-RS, na Rua Santa Terezinha, 263 – Bairro Farroupilha, Porto Alegre Quanto: entrada franca

Exposição