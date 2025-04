Exposição no Farol Santander recria banco à moda antiga e reproduz sons de velhas máquinas

Como era um banco em meados do século 20 e um bancário "à moda antiga"? E quais eram os sons das velhas máquinas de calcular, de escrever e de bater ponto? De um jeito divertido, colorido e lúdico, a exposição Memória Vintage: bancando a economia, abre as portas nesta terça-feira (1º) no Farol Santander, em Porto Alegre, contando tudo isso e mais um pouco.

Com curadoria impecável de Luciana Tomasi e Angela Bohrer e coordenação-geral de Carlos Gerbase, a mostra é uma viagem no tempo. Se você tem filhos, netos, afilhados ou sobrinhos, vai por mim: vale demais a visita. Pode levar a família inteira, inclusive os avós.

Estive lá na última segunda-feira (31), véspera da abertura, e vi tudo em primeira mão.

Veja o vídeo que fiz na exposição:

A mostra foi montada em um setor do prédio antes usado como área administrativa e de manutenção. Fica logo à direita no saguão de entrada. É um espaço bonito, com pé direito alto, antes fechado ao acesso do público.

Além de falar da origem do comércio e do dinheiro (tem um vídeo com um desenho animado logo na entrada), a exibição literalmente recria um banco clássico, com mobiliário original, objetos históricos e até a possibilidade de "conversar" com um funcionário virtual.

Parte dos objetos usados tem origem no acervo histórico do Santander Brasil, em São Paulo, que abriga a memória física de vários outros bancos, alguns deles criados ainda no século 19.

— Fomos lá pesquisar e escolhemos peças por peça — conta Angela.

Também há material do próprio Farol Santander Porto Alegre. São itens que estavam no subsolo e foram salvos da enchente por pouco.

— Umas duas semanas antes da catástrofe, a gente pegou tudo e trouxe para cima. Foi sorte. Acabamos salvando muita coisa assim — conta Lu.

Um antigo cofre com gavetas de ferro e inúmeras placas de bronze ficaram na lama e tiveram de ser limpos e revitalizados. Estão lá, brilhando.

O visitante pode ainda contemplar lustres originais, relógios, relatórios ricamente ilustrados, cédulas, moedas e obras de arte. Um dos pontos altos é o maquinário usado no passado — tem cada raridade!

Para quem vive conectado e usa apenas serviços digitais, a exposição é um jeito legal de entender como os processos financeiros aconteciam no passado (e o quanto evoluíram desde então).

Para os visitantes mais experientes, conhecer o espaço será, no mínimo, um passeio nostálgico e divertido. Eu adorei.

Alguns destaques

A exposição conta com instalações interativas e imersivas.

Interatividade com caixa de banco antigo

O "funcionário" está ali no meio. Você aperta nos botões e ele fala. Juliana Bublitz / Agencia RBS

Nesta instalação, o visitante pode "conversar" com um funcionário de banco e escolher entre três serviços: abrir uma conta, guardar valores no cofre ou solicitar um empréstimo.

Instalação sonora

Você passa a mão sobre os aparelhos amarelos e ouve o som de cada máquina. Juliana Bublitz / Agencia RBS

É possível ouvir os sons característicos de oito equipamentos amplamente utilizados nos bancos do século passado, como máquinas de calcular mecânicas, máquinas de escrever, telefones internos e relógios de ponto.

Espaço instagramável e imersivo

Uma projeção explora a relação entre as cédulas de dinheiro e os ideais humanos. Você acessa o local por uma cortinha de plástico e pode tirar selfies lá dentro. Veja no vídeo que fiz.

Sala de projeção no teto

O globo vai girando, e você vê as cédulas de cada região. Juliana Bublitz / Agencia RBS

Em um ambiente confortável e envolvente (com muitos pufes), a instalação permite ao visitante observar o planeta Terra girando, enquanto aprecia uma seleção de artes gráficas presentes em cédulas de dezenas de países de todos os continentes.

Serviço

O quê: exposição Memória Vintage: bancando a economia

exposição Memória Vintage: bancando a economia Onde: no Farol Santander POA (Rua Sete de Setembro, 1028 — Centro Histórico, Porto Alegre), nas salas expositivas do lado direito

no Farol Santander POA (Rua Sete de Setembro, 1028 — Centro Histórico, Porto Alegre), nas salas expositivas do lado direito Quando: desta terça-feira (1º) até 29 de junho

desta terça-feira (1º) até 29 de junho Quanto: entrada gratuita

entrada gratuita Acessibilidade: a exposição conta com acessibilidade física plena, disponibilizando os principais textos em braile e oferecendo vídeos narrativos com legendas e tradução em libras

a exposição conta com acessibilidade física plena, disponibilizando os principais textos em braile e oferecendo vídeos narrativos com legendas e tradução em libras Visitas guiadas e oficinas: serão organizadas visitas guiadas por monitores para atender pessoas com necessidades especiais. Também estão previstas oficinas educativas, realizadas em parceria com escolas, voltadas para estudantes do ensino fundamental e médio

Realização

A exposição é apresentada pelo Ministério da Cultura, pelo Santander Brasil e pela Prana Filmes.

As curadoras

Luciana Tomasi

Luciana Tomasi. Memória Vintage / Divulgação

É diretora da Prana Filmes. Formou-se em jornalismo pela UFRGS.

Foi produtora das exposições “Moacyr Scliar, o Centauro do Bom Fim”; “Sioma Breitman, retratista de Porto Alegre” e “Lupi, pode entrar que a casa é tua”

Começou a carreira no cinema no início dos anos 1980, filmando em Super8, e atuou em dezenas de filmes, conquistando mais de 200 prêmios no Brasil e no Exterior

Produziu 15 longas-metragens, alguns para Columbia Pictures e Fox Films, programas para a TV Globo e mais de 30 curta-metragens.

Foi uma das fundadoras da Casa de Cinema de Porto Alegre

Angela Bohrer

Angela Bohrer. Memória Vintage / Divulgação