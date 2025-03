O pintor que transforma cenas do cotidiano de Porto Alegre em obras de arte

São 50 anos de carreira, parte deles dedicados a pintar cenas cotidianas de Porto Alegre. Em cores vivas e traços certeiros, Erico Santos fez da capital gaúcha — que nesta semana celebra 253 anos — sua musa inspiradora.

Morador da cidade desde 1981, o pintor nascido em Cacequi não só adotou a maior cidade do Rio Grande do Sul para viver como passou a retratar suas cenas cotidianas em telas múltiplas: já pintou o Brique da Redenção, o Chalé da Praça XV, a Basílica Nossa Senhora das Dores, o viaduto da Avenida Borges de Medeiros, a Praça da Alfândega e o que mais você puder imaginar. Nada escapa do olhar do artista.

Nesta quinta-feira (27), às 18h, ele inaugura, no Museu de Arte do Paço, antiga sede da prefeitura, uma mostra com 18 dessas telas, na exposição Paisagens de Porto Alegre. Com curadoria de José Francisco Alves, a exibição ficará em cartaz até 23 de maio. E o melhor: de graça.

— É uma declaração de amor à cidade — resume o pintor de 73 anos, que também tem ateliê em Milão, na Itália.

O conjunto de quadros criado por Erico é mais do que uma bela coletânea artística. É a prova de que Porto Alegre, apesar de tantos pesares, é um lugar de muitas belezas. Basta saber enxergar.

Serviço

O quê: exposição Paisagens de Porto Alegre

Onde: no Museu de Arte do Paço (Mapa), na Praça Montevidéu, nº 10 (no prédio onde era a sede da prefeitura), Centro Histórico

Quando: das 18h desta quinta-feira (27) até 23 de maio de 2025

Quanto: a entrada é franca