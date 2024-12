O clássico Chalé da Praça XV passará por grande restauro de R$ 6,8 milhões

O Chalé da Praça XV é um ponto tradicional do Centro Histórico de Porto Alegre. Chalé da Praça XV / Divulgação

Funcionando como bar e restaurante desde 1911, o Chalé da Praça XV, no Centro Histórico, passará por uma grande reforma de R$ 6,854 milhões. O orçamento foi liberado pelo governo federal pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e já publicado no Diário Oficial da União (DOU). As empresas interessadas investem e, depois, abatem nos impostos, com contrapartidas, com a exposição da marca no local.

— Já temos 28 interessadas em patrocinar o restauro. A região tem muita visibilidade — diz Edemir Simonetti, que está na gestão do empreendimento desde 2001.

O complexo do Chalé da Praça XV é tombado pela prefeitura de Porto Alegre como patrimônio histórico. Sua estrutura foi bastante atingida pela enchente. A ideia é retomar atividades culturais no espaço, como exposições, apresentações e manifestações artísticas.

O empresário pretende fazer o projeto em janeiro, iniciar a obra em março e finalizá-la em seis meses. Já iniciou pesquisas por ideias novas.

— Vou viajar, pensar o que podemos criar. Penso em ampliar o mix de produtos, colocar uma hamburgueria e uma pizzaria no complexo. O Centro mudou, mudou o público. Tem muito turista — diz, com a intenção de aumentar o movimento no final de tarde e à noite.

O local no início do século 20. Hugo Freyler / Acervo Miguel Duarte

Outros projetos

Dos outros empreendimentos de Edemir Simonetti, que também é diretor do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região (Sindha), o 360 Poa Gastrobar, que fica acima do Guaíba, tem recebido bastante dedicação do empresário.

— Fiz um jardim para encantar os clientes. Temos que estar vivos, até para compensar como ficou a Orla. A obra da prefeitura vai demorar, mas logo tem a reabertura da Usina do Gasômetro e já ajuda — avalia.

+GIANE GUERRA Antiga estrutura da Unesul é demolida em terreno no bairro Navegantes de olho em novo projeto

O Guapo Gastronomia também vai bem, com a retomada do movimento dos hotéis. Já o Bistrô do Margs aguarda a reforma do Museu de Artes do Rio Grande do Sul (Margs) para então buscar patrocínio. Quanto ao Baruno, que foi quase destruído na Orla, vai depender da obra da prefeitura para ser reaberto.

