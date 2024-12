Prédio que abrigou ferragem por 95 anos é reformado para atrair novo negócio

O histórico prédio que abrigou por 95 anos a Ferragem Gerhardt, no Centro Histórico , está sendo reformado pelos donos que buscam atrair um novo negócio para o local. Desocupado desde agosto de 2022, o ponto fica na movimentada esquina das ruas Voluntários da Pátria e Vigário José Inácio.

Antes da enchente, uma rede de farmácias queria se instalar no local, mas a negociação esfriou após o prédio ficar debaixo d'água por quase um mês na enchente. Adaptações na parte interna dependerão do segmento do novo ocupante. O valor investido na reforma não é divulgado.