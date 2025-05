PIS/Pasep 2025: abono salarial para nascidos em maio e junho será pago nesta semana; veja quem tem direito

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep para pessoas nascidas em maio e junho acontece na próxima quinta-feira (15). O valor pode ser sacado na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil.

Cerca de 25 milhões de trabalhadores serão contemplados , com um valor total de R$ 30,7 bilhões, conforme o Ministério do Trabalho.

Quem tem direito ao abono salarial?

O valor pode ser sacado diretamente na Caixa Econômica Federal (PIS) ou no Banco do Brasil (Pasep).

Como consultar se tenho direito?

Abono salarial não tem relação com o fundo PIS/Pasep

O atual pagamento do abono salarial não tem ligação com o saldo remanescente do antigo Fundo PIS/Pasep. Cerca de 10,5 milhões de trabalhadores que atuaram com carteira assinada entre 1971 e 1988 têm direito a receber algum valor dos R$ 26 bilhões disponíveis no fundo.