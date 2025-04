Afinal, quem pagará as tarifas de Trump?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a falar que o tarifaço não elevaria preços aos norte-americanos. Dada a fragilidade da afirmação, ajustou o discurso, dizendo que a população toleraria a alta pelo benefício de longo prazo à economia do país. Mas, afinal, quem arca com este custo? Tire algumas dúvidas abaixo.

Não é sobre o preço da loja. É sobre um preço de importação mais baixo que as empresas pagam para comprar o produto do Exterior, antes de aumentá-lo para vender ao consumidor ou clientes anteriores da cadeia produtiva. Em algumas exceções, são aplicadas na quantidade do produto e não no preço.