Collor vai cumprir prisão domiciliar em cobertura de 600 metros quadrados na orla de Maceió, avaliada em R$ 9 milhões

O ex-presidente foio condenado em investigação que apurou desvios na BR Distribuidora, no âmbito da Operação Lava-Jato.

O ex-presidente Fernando Collor passou a cumprir, nesta quinta-feira (1º), sua pena de oito anos e 10 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em prisão domiciliar , no seu apartamento, em uma das áreas mais nobres de Maceió (AL). O imóvel, localizado na cobertura de um prédio com vista para a praia de Ponta Verde, está avaliado em R$ 9 milhões .

A defesa do ex-presidente pediu prisão domiciliar humanitária alegando que ele enfrenta problemas de saúde. Segundo a defesa, Collor que tem 75 anos, enfrenta diversas comorbidades , como doença de Parkinson, apneia do sono e transtorno afetivo bipolar. O pedido foi concedido pelo ministro Alexandre de Moraes , na quinta (1º).

Como será a prisão domiciliar

O imóvel em que o ex-presidente decidiu cumprir a pena é a cobertura de um prédio com vista para a praia de Ponta Verde, uma das áreas mais nobres de Maceió. Com área privativa de quase 600 metros quadrados, a cobertura conta com cinco quartos, piscina, bar, além de cinco vagas de estacionamento, segundo a descrição da avaliação judicial.