Nasce filha de Max Verstappen com Kelly Piquet

A filha de Max Verstappen com a brasileira Kelly Piquet nasceu nesta sexta-feira (2). O anúncio do nascimentro de Lily foi feito pelo casal por meio das redes sociais.

"Bem-vinda ao mundo, doce Lily. Os nossos corações estão mais cheios do que nunca - você é o nosso maior presente. Nós te amamos muito", escreveu o casal nas redes sociais e incluíram uma imagem da recém-nascida.

Para acompanhar o nascimento da filha, o tetracampeão mundial da Fórmula 1 se ausentou do atendimento à imprensa na quinta-feira (1), em Miami, onde ocorre a sexta etapa da temporada 2025 da F1 .

Segundo a Red Bull, Verstappen é aguardado nesta sexta para o único treino livre do final de semana, às 13h30min, e para a classificação da corrida sprint, às 17h30min.

O holandês e a brasileira, que é filha do tricampeão mundial da F1 Nelson Piquet, começaram a namorar em 2020. Em dezembro de 2024, anunciaram que estavam esperando o primeiro filho juntos .

Kelly Piquet é nascida na Alemanha, mas possui nacionalidade brasileira. Antes de se envolver com Verstappen, ela teve um relacionamento com o piloto russo Daniil Kvyat, com quem teve uma filha, Penélope, nascida em 2019.